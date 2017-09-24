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Лучший коммерческий фургон конкурса "Автомобиль года" прибыл в Беларусь
Новое поколение коммерческого фургона Volkswagen Crafter читатели AUTO.TUT.BY признали лучшим в своем классе в рамках конкурса «Автомобиль года 2017». И вот первые автомобили прибыли в Беларусь.
На пресс-конференции, посвященной выходу нового Crafter, говорили не только об автомобилях, но и сегменте коммерческой техники в целом.
— Рынок коммерческой техники показывает с мая устойчивый рост. Зв период январь-август было продано 2800 автомобилей. А итоговый прогноз по 2017 году — 3500 коммерческих авто. Лидируют в этом сегменте российские производители, но среди импортной техники Volkswagen Crafter будет пользоваться устойчивым спросом, — сообщил Сергей Михневич, директор управляющей организации СООО"Атлант-М Фарцойгхандель".
Причины роста — стабилизации экономического положения, удешевление лизинговых и кредитных ресурсов. При сохранении этих трэндов в 2018 году ожидается рост на 15−20%.
Сам Volkswagen Crafter тоже заслуживает внимания. В ходе презентации акцент был сделан на то, что создан автомобиль практически с нуля, а в его разработке принимали участие сами покупатели, импортеры, специалисты по переоборудованию. По сути, клиенты сделали автомобиль таким, каким хотели его видеть. Так, например, в фургоне появился универсальный пол, адаптированный под производителей встроенных конструкций. Грузовой отсек подготовлен под установку полок и стеллажей, не придется сверлить лишние отверстия в кузове.
Большое внимание уделили интерьеру, особенно эргономике рабочего места водителя. Обращает на себя внимание рулевое колесо от легковых моделей концерна Volkswagen. Особая гордость конструкторов — кресло водителя серии ergoComfort с двадцатью настройками. При желании можно заказать функцию вентиляции и массажа.
По всему салону разбросаны отсеки для мелочей, спинка среднего кресла складывается, образуя удобный рабочий столик. Под креслом водителя предусмотрена розетка на 230 В для зарядки ноутбука или подключения инструмента.
Электронная система стабилизации помимо основной функции умеет удерживать автомобиль при порывах бокового ветра. Всего новый Crafter имеет в арсенале почти полтора десятка электронных ассистентов, которые делают езду на большом фургоне безопасной. Более того, благодаря этой помощи даже начинающий водитель справится с машиной, ну, а для профессионала она станет приятным дополнением.
И последнее, что стоит знать о новом Volkswagen Crafter, это его цена. Базовая версия будет стоить от 63 980 рублей. В список стандартного оборудования входит рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету, электрические стеклоподъемники, центральный замок, подушка безопасности водителя, ESP, электроусилитель руля.
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В Минске показали новое поколение коммерческого фургона Volkswagen Crafter. Цены будут начинаться с 63 980 рублей
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