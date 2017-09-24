Новое поколение коммерческого фургона Volkswagen Crafter читатели AUTO.TUT.BY признали лучшим в своем классе в рамках конкурса «Автомобиль года 2017». И вот первые автомобили прибыли в Беларусь.





На пресс-конференции, посвященной выходу нового Crafter, говорили не только об автомобилях, но и сегменте коммерческой техники в целом.

— Рынок коммерческой техники показывает с мая устойчивый рост. Зв период январь-август было продано 2800 автомобилей. А итоговый прогноз по 2017 году — 3500 коммерческих авто. Лидируют в этом сегменте российские производители, но среди импортной техники Volkswagen Crafter будет пользоваться устойчивым спросом, — сообщил Сергей Михневич, директор управляющей организации СООО"Атлант-М Фарцойгхандель".

Причины роста — стабилизации экономического положения, удешевление лизинговых и кредитных ресурсов. При сохранении этих трэндов в 2018 году ожидается рост на 15−20%.





Сам Volkswagen Crafter тоже заслуживает внимания. В ходе презентации акцент был сделан на то, что создан автомобиль практически с нуля, а в его разработке принимали участие сами покупатели, импортеры, специалисты по переоборудованию. По сути, клиенты сделали автомобиль таким, каким хотели его видеть. Так, например, в фургоне появился универсальный пол, адаптированный под производителей встроенных конструкций. Грузовой отсек подготовлен под установку полок и стеллажей, не придется сверлить лишние отверстия в кузове.





Большое внимание уделили интерьеру, особенно эргономике рабочего места водителя. Обращает на себя внимание рулевое колесо от легковых моделей концерна Volkswagen. Особая гордость конструкторов — кресло водителя серии ergoComfort с двадцатью настройками. При желании можно заказать функцию вентиляции и массажа.

По всему салону разбросаны отсеки для мелочей, спинка среднего кресла складывается, образуя удобный рабочий столик. Под креслом водителя предусмотрена розетка на 230 В для зарядки ноутбука или подключения инструмента.



Еще одна «фишка», которой может похвастаться новый Volkswagen Crafter, — огромный выбор электронных ассистентов водителя, которые ранее устанавливали разве что на седаны бизнес-класса. Среди них особо отметим ассистент движения задним ходом с прицепом Trailer Assist. Водитель, используя джойстик управления зеркалами заднего вида, задает направление движения прицепу, а электроника берет на себя рулевое управление, быстро и точно вращая руль в нужную сторону.

Электронная система стабилизации помимо основной функции умеет удерживать автомобиль при порывах бокового ветра. Всего новый Crafter имеет в арсенале почти полтора десятка электронных ассистентов, которые делают езду на большом фургоне безопасной. Более того, благодаря этой помощи даже начинающий водитель справится с машиной, ну, а для профессионала она станет приятным дополнением.



Как и раньше, Volkswagen Crafter предлагает бечисленное количество всевозможных вариаций. Загибайте пальцы, хотя их все равно не хватит. Crafter выпускается в виде фургона, бортового грузовика и шасси. Каждая из версии имеет три варианта колесной базы. Фургон может быть с обычной, высокой и сверхвысокой крышей. Шасси и бортовой грузовик — с одинарной либо двойной кабиной. Привод — передний, задний либо полный — сочетается с механической либо 8-ступенчатой автоматической кооробкой передач.



Для белорусского рынка пока будут доступны два двигателя. Это двухлитровый TDI с двумя вариантами мощности — 109 или 140 «лошадок». Конструкция моторов специально адаптирована с учетом специфики работы коммерческого транспорта. Например, пик максимального крутящего момента смещен в зону низких оборотов для более уверенной езды под нагрузкой. Интервал ТО для моторов — 20 тысяч км. Гарантия составляет 3 года и 250 тысяч километров.

И последнее, что стоит знать о новом Volkswagen Crafter, это его цена. Базовая версия будет стоить от 63 980 рублей. В список стандартного оборудования входит рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету, электрические стеклоподъемники, центральный замок, подушка безопасности водителя, ESP, электроусилитель руля.