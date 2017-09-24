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В Брагине МАЗ насмерть сбил 9-летнего мальчика

25.09.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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В Брагине (Гомельская область) ребенок попал под колеса грузовика и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельный наезд произошел 22 сентября, в 18.55. По предварительной информации, водитель МАЗа, житель деревни Дублин, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 9-летнего мальчика, местного жителя.

В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы и через 30 минут умер в больнице.

 
 
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Смертельный наезд произошел 22 сентября, в 18.55.

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