В Брагине МАЗ насмерть сбил 9-летнего мальчика

В Брагине (Гомельская область) ребенок попал под колеса грузовика и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельный наезд произошел 22 сентября, в 18.55. По предварительной информации, водитель МАЗа, житель деревни Дублин, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 9-летнего мальчика, местного жителя.

В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы и через 30 минут умер в больнице.