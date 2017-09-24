Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет с 27 сентября по 8 октября в Большом зале Белорусской государственной филармонии. Накануне концертов в столице организаторы убедились, что минчане любят классическую музыку, когда спросили у известных белорусов, пойдут ли они на концерты XII Международного фестиваля.





Любовь Нордштейн, архитектор, арт-директор общественного объединения художников «Артель — Виртуозы Минска». «Студентами мы постоянно ходили в филармонию и слушали всех знаменитостей».

Я очень люблю классическую музыку — Баха, Шумана, Листа, Шопена, Рахманинова, Чайковского, Бетховена. У моего отца был абсолютный слух, он прекрасно пел. Будучи еще мальчишкой, он нанялся сторожем в имение «Усвяты», прочел там всю библиотеку и по слуху научился играть на рояле. У нас после войны был патефон и куча пластинок с ариями из «Севильского цирюльника», «Русалки» и разных других опер. Было у нас и пианино, но меня музыке не учили.

Когда мой брат Григорий Нестеров в 1950-ых годах поступил в художественное училище, оно располагалось в здании оперного театра, и студенты подрабатывали в массовках. И он меня как-то взял на «Риголетто». Впечатление было огромное. Студентами мы постоянно ходили в филармонию и слушали всех знаменитостей.

А сейчас мы слушаем знаменитостей на фестивале Башмета. Мне всегда нравились его концерты по телевидению, нравился «Вокзал мечты». Фестиваль — это возможность услышать современную серьезную музыку и современных «звезд». Хотела бы пойти на концерт Алексея Володина 29 сентября, потому что много наслышана об этом пианисте. А еще мне интересен заключительный концерт 8 октября. Там очень любопытная программа и яркие исполнители.

Тамара Вятская, член Международной академии телевидения и радио, директор радио «Минская Волна». «Сочувствую тем, кто не любит классическую музыку».





Люблю ли я классическую музыку… если принять во внимание, что впервые фуги Баха я услышала лет в девятнадцать, то не могу сказать, что классику люблю с рождения… но однозначно то, что классическая музыка — мощный фундамент моего развития как человека. Конечно, я не специалист, и для знатоков будет смешон мой любимый набор произведений, потому и приводить не буду, однако есть и те моменты, которые мои, только мои… Есть такие фрагменты у Гайдна, у Чайковского, у Моцарта… Но самое любимое — дуэт цветов из оперы «Лакмэ» Делиба.

Про фестиваль Башмета мне было бы странно не знать. Конечно, знаю и жду каждый год! С огромной радостью и благодарностью всем, кто помогает делать его возможным у нас. Любой концерт — праздник. Знаю афишу — сходила бы на все… и очень, очень сочувствую тем, кто не любит классическую музыку.

Евгения Пастернак, писатель. «Предпочитаю шедевры».





С классической музыкой у меня отношения сложные. Я вообще музыку слушаю только в фоновом режиме, а классику так слушать не могу, она меня все время отвлекает. Про фестиваль Башмета, конечно, знаю. Сходила бы на гала-концерт «Шедевры мировой классики» 5 октября.

Юрий Зиссер, основатель портала TUT.BY, выпускник Белорусской академии музыки по классу старинной музыки (орган). «Музыкальных событий такого уровня в стране мало».





Конечно, люблю классическую музыку! Особенно барокко и музыку ХХ века.

О фестивале знаю много лет, музыкальных событий такого уровня в стране мало. В этом году фестиваль для меня особо ценен визитом такой мировой звезды, как Кшиштоф Пендерецкий. Да и другие музыканты такого уровня в Минск заглядывают нечасто. Пойду на концерты 4 октября («Звезды мира. От Баха до Пьяццоллы»), 7 октября («Легенды современной классики Кшиштоф Пендерецкий») и 8 октября (Юлиан Рахлин, «Легенда на скрипке Страдивари»).

Рагнед Малаховский, поэт. «Человек со вкусом вызывает больше уважения».





Считаю, что классическая музыка зачастую является более современной, чем та, которая ежедневно овладевает нашим слухом и настроением через популярные радио- и телеканалы. Она обостряет чувства, очищает ум, пробуждает вдохновение. Классическая музыка воспитывает художественный вкус, а человек со вкусом вызывает больше уважения, к нему хочется прислушаться, он не поддается слепому потреблению информации и вообще потреблению.

Безусловно, я люблю классическую музыку, правда, более медленную, мелодичную и романтичную (возможно, это как-то связано с моим характером и образом жизни). Но, к сожалению эта любовь пришла ко мне только в студенческие годы, когда происходило какое-то переосмысление ценностей. То же самое, кстати, было и с классической литературой.

К сожалению, в школе на уроках музыки мы почти не слушали классику (банально не на чем), а в основном учили биографии композиторов. Взрослость — самое время заполнить пробелы. В качестве хобби, мне довелось самому создавать электронную музыку в стилях транс и чил-аут, но основа вдохновения — это всегда классика.

Международный фестиваль Юрия Башмета я посещал несколько раз и всегда был в восторге от профессионализма участников, масштаба, эпичности и, конечно, шедевральности музыкальных произведений. Фестиваль развивается, и в этом году он обязательно вновь порадует своих давних поклонников и завоюет новых. Я планирую побывать на торжественном открытии с участием Юрия Башмета и на «Легендах современной классики».

Геннадий Фомин, актер и режиссер. «Концерт для малышей и скрипка Страдивари».





Музыку очень люблю классическую. О фестивале, конечно, слышал. С удовольствием пошел бы на все гала-концерты, с младшей дочкой 5 октября на концерт для малышей и 8 октября на Юлиана Рахлина — «Легенды на скрипке Страдивари».

Стелла Чиркова, писатель, телеведущая. «Хочу услышать знакомые произведения в исполнении лучших музыкантов».





Классическую музыку я люблю с детства, с тех пор, как мама стала водить меня на абонементные концерты в Московскую консерваторию и зал Чайковского. Но и в музыкальной школе любовь к классике, конечно, поддерживали и сохранили во мне на много лет вперед.

Я знаю о фестивале и собираюсь 4 числа на гала концерт «Звезды мира. От Баха до Пьяццоллы». Оба произведения из первого отделения я знаю и люблю, хочу услышать их в исполнении лучших музыкантов из нескольких стран. А второе отделение пусть станет для меня сюрпризом, эти произведения мне незнакомы.

Екатерина Изофатова, сотрудник Национального художественного музея. «Я закончила музыкальное училище и музыку люблю».





Я люблю классическую музыку, была долгие годы с ней связана уже хотя бы потому, что закончила Витебское музыкальное училище по классу фортепиано. Пока я училась в университете культуры, подрабатывала аккомпаниатором в спортивной школе гимнастики и акробатики. Там у детей был балетный станок, и они разминались под звуки классической музыки.

Я, безусловно, знаю о фестивале, рекламы хватает, ведь это фестиваль с большой историей. А в этом году на базе нашего Национального художественного музея осуществляется один из фестивальных проектов — «4 измерения современного искусства Беларуси». Я сама в нем не участвую, но мне очень интересно.

Из концертов больше всего интересуют «Легенды современной классики. Кшиштоф Пендерецкий» и «Легенда на фортепиано. Алексей Володин».

Тодар Войтюшкевич, белорусский артист. «Классикой вдохновляюсь».





Классику люблю, вдохновляюсь. О фестивале знаю хорошо и давно. Из концертов интересует Пендерецкий.

Напомним, международный фестиваль Юрия Башмета проходит в Минске уже в 12-й раз. По приглашению художественного руководителя фестиваля, белорусского пианиста и дирижера Ростислава Кримера в белорусскую столицу съедутся выдающиеся музыканты из многих стран мира. Все мероприятия будут проходить в относительно небольших акустических залах без использования звукоусилительной аппаратуры, поэтому количество мест ограничено.

Фестиваль откроется 27 сентября гала-концертом из музыки Петра Ильича Чайковского. Специально для участия в нем впервые в полном составе (около 100 человек) прибудет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и его главный дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Организаторы пока не раскрывают всех подробностей программы. По нашим сведениям, в этот вечер ожидается какой-то сюрприз. Начало концерта в 20.00.

29 сентября в концертной программе «Легенды фортепиано» выступит российско-испанский пианист Алексей Володин. Это не просто виртуоз, а яркая и своеобразная артистическая личность. Он приезжает в Беларусь впервые и сразу же с сольным концертом. В программе — Метнер, Прокофьев и Рахманинов.

4 октября опять-таки в Большом зале Белгосфилармонии состоится концерт «От Баха до Пьяццолы. Гала-концерт солистов» с участием интернационального камерного оркестра East-West Orchestra под управлением его основателя и главного дирижера Ростислава Кримера. Его участники — лауреаты престижных международных конкурсов из различных стран Европы от Франции до России. Многие из них играют на раритетных инструментах. С оркестром выступят интересные и яркие солисты с мировыми именами — «королева аккордеона», 29-летняя «гламурная аккордеонистка» Ксения Сидорова (Латвия — Испания) — флейтист Массимо Мерчелли (Италия) и виолончелист Давид Герингас (Германия), который в 1970 году с блеском выиграл Международный конкурс имени Чайковского. В программе — Бах, Шуман, Пьяццола.

И, наконец, 8 октября состоится концерт «Легенда на скрипке Страдивари», в котором будет солировать один из виднейших скрипачей современности Юлиан Рахлин. Это его первый приезд в Минск в качестве скрипача. На одной сцене с ним выступит Международный камерный оркестр East-West Orchestra под управлением Ростислава Кримера. В программе — Моцарт, Гайдн.

Подробности и расписание концертов можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY. Купить билет