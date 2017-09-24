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Дело о договорных матчах в белорусском футболе рассматривает судья, осудивший Субботкина

25.09.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.


Кадр телеканала «Беларусь 1»

Речь идет о пяти поединках: «Ислочь» — «Динамо» (Брест) (30.04.2016, 2:4, высшая лига), БАТЭ — «Гранит» (20.11.2015, 5:0, Кубок Беларуси), «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016, 3:1, первая лига), «Ошмяны» — «Луч» (2.07.2016, 3:3, первая лига), «Барановичи» — «Ошмяны» (5.06.2016, 1:0, первая лига), а в списке лиц, проходящих по делу, насчитывается около двух десятков лиц.

Судьей дела назначен Дмитрий Цыкал, который ранее рассматривал дело экс-гендиректора хоккейного минского «Динамо» Максима Субботкина.

В числе обвиняемых сегодня присутствовали Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко, Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель, (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (все — «Луч») и гражданин Украины Я. Лямык

Они обвиняются по по статье 253 ч.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь

Получение денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем команды или организатором спортивных соревнований, организатором или членом жюри зрелищного коммерческого конкурса за оказание влияния на результаты соревнования или конкурса либо предоставление такого вознаграждения — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Замара, Сыроквашко, Лямык, Шуманов, Желудок, Маковский, Лебедев, Порываев и Тишкевич также обвиняются по статье 253 ч.2

Те же действия, совершенные повторно, — наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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25 сентября в суде Первомайского района Минска началось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в 2016 году.

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