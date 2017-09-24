Элла Хьюз, которая приняла участие в съемках шестого сезона «Игры престолов», призналась, что бросила учебу ради карьеры актрисы «взрослого кино», передает Korrespondent.net .



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22-летняя девушка обучалась на юридическом факультете, когда начала параллельно сниматься в эротическом кино. Благодаря новому опыту она почувствовала себя счастливее и увереннее. Теперь Хьюз мечтает создать собственную компанию по производству эротических фильмов.

«До того, как стать актрисой, я была очень застенчивой. Даже не разговаривала ни с кем по телефону. Я ненавидела звук своего голоса и думала, что некрасивая. У меня были проблемы с весом, поэтому я абсолютно не верила в себя», — призналась Хьюз.