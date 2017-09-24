﻿ 22-летняя актриса из "Игры престолов" бросила учебу ради "кино для взрослых". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

22-летняя актриса из "Игры престолов" бросила учебу ради "кино для взрослых"

25.09.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Элла Хьюз, которая приняла участие в съемках шестого сезона «Игры престолов», призналась, что бросила учебу ради карьеры актрисы «взрослого кино», передает Korrespondent.net.


Фото: Instagram

22-летняя девушка обучалась на юридическом факультете, когда начала параллельно сниматься в эротическом кино. Благодаря новому опыту она почувствовала себя счастливее и увереннее. Теперь Хьюз мечтает создать собственную компанию по производству эротических фильмов.

«До того, как стать актрисой, я была очень застенчивой. Даже не разговаривала ни с кем по телефону. Я ненавидела звук своего голоса и думала, что некрасивая. У меня были проблемы с весом, поэтому я абсолютно не верила в себя», — призналась Хьюз.

 

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка призналась, что ее выбор помог почувствовать себя счастливее.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дело о договорных матчах в белорусском футболе рассматривает судья, осудивший Субботкина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика