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Игрок ПСЖ отказался уступить Неймару право пробить пенальти за миллион евро
Нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани отказался уступить право пробития пенальти бразильцу Неймару. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает
По информации издания, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи предложил Кавани миллион евро вне зависимости от того, станет ли Кавани лучшим бомбардиром чемпионата Франции, но уругваец от денег отказался. На данный момент на счету Кавани семь забитых мячей, у Неймара четыре гола.
24 сентября Der Spiegel
17 сентября во время матча чемпионата Франции с «Лионом» Неймар и Кавани не смогли решить, кто будет бить пенальти. Одиннадцатиметровый исполнил уругваец, а в раздевалке после матча одноклубники повздорили еще раз. Позднее защитник Дани Алвес организовал командный ужин и помирил форвардов. Главный тренер команды Унаи Эмереи назначил Кавани штатным пенальтистом ПСЖ.
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Президент ПСЖ предложил миллион евро вне зависимости от того, станет ли Кавани лучшим бомбардиром чемпионата Франции, но уругваец от денег отказался.
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