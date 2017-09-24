Хакеры угрожают массовой атакой на крупнейшие компании мира в определенный день

Группа вымогателей Phantom Squad угрожает массовой DDoS-атакой тысячам компаний, которые не успеют откупиться в указанный срок. Об этом сообщает lenta.ru.





Электронные письма с требованиями выкупа обнаружил специалист по кибербезопасности Деррик Фармер. Рассылка содержит текст с требованием заплатить вымогателям 0,2 биткоина (около 720 долларов по текущему курсу) или подготовиться к тому, что их сайт уйдет в офлайн 30 сентября.

Отмечается, что хакеры буквально завалили ящики компаний спамом с требованием небольшой суммы. Специалисты предполагают, что группа Phantom Squad не обладает достаточной мощью для одновременного запуска стольких DDoS-атак и просто запугивает крупнейшие корпорации.

Исследователь компании Radware Даниэль Смит отметил, что текст заявления был почти идентичен тому, что использовалось в июне 2017 года группой вымогателей, назвавшихся именем известной хакерской группировки Armada Collective. Тогда лжехакеры ограничились пустыми угрозами, но все же получили выкуп от некоторых компаний. Стиль Phantom Squad же более всего напоминает мошенников-подражателей.