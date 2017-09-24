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50 профессиональных артистов: концерт ансамбля танца и песни "Белые росы" покажут в Минске

25.09.2017 11:17 — Разное | Tut.by  
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Заслуженный коллектив РБ ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» приглашает на юбилейный концерт, который пройдет в большом зале Дворца Республики 7 декабря. Этим концертом ансамбль начнет большой гастрольный тур по Беларуси, Польше и Литве, приуроченный к 30-летнему юбилею коллектива.


Яркое музыкально-хореографическое шоу, представляющее лучшие образцы белорусского танцевального искусства, а также демонстрирующее танцы, песни и музыку разных стран и национальностей покажут в Минске. 150 колоритных костюмов, живое музыкальное сопровождение и 50 профессиональных артистов представит на сцене ансамбль «Белые росы».

Культурный пласт Гродненского региона с давних времен формировался между Востоком и Западом, Москвой и Варшавой. Многообразие разных культур отразилось в пластическом языке, манере исполнения, костюмировании ансамбля. Зрительской аудитории будут представлены отрывки из новой юбилейной программы «Сямён дзень», характерной смешением стилей и ролей, осовременивающей национальный танец. Увидят зрители и отрывки из более ранних программ ансамбля — «Аповесць былога сучасным пяром», «Аконца на ўсход сонца», «Фарбы свету».

Ансамбль «Белые росы» активно сотрудничает с известными белорусскими и зарубежными коллективами и исполнителями. 7 декабря на сцене Дворца Республики коллектив поздравят вокальная группа «Камерата» и белорусский композитор Святослав Позняк.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 16 рублей.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает один день с Цирком дю Солей — backstage-тур, обед с артистами, 2 вип-билета на шоу. В Минске цирк выступит с 28 сентября по 1 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 23 до 28 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Ансамбль танца, музыки и песни "Белые росы" приглашает на юбилейный концерт, который пройдет в большом зале Дворца Республики 7 декабря 2017 года.

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