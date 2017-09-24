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50 профессиональных артистов: концерт ансамбля танца и песни "Белые росы" покажут в Минске
Заслуженный коллектив РБ ансамбля танца, музыки и песни «
Яркое музыкально-хореографическое шоу, представляющее лучшие образцы белорусского танцевального искусства, а также демонстрирующее танцы, песни и музыку разных стран и национальностей покажут в Минске. 150 колоритных костюмов, живое музыкальное сопровождение и 50 профессиональных артистов представит на сцене ансамбль «Белые росы».
Культурный пласт Гродненского региона с давних времен формировался между Востоком и Западом, Москвой и Варшавой. Многообразие разных культур отразилось в пластическом языке, манере исполнения, костюмировании ансамбля. Зрительской аудитории будут представлены отрывки из новой юбилейной программы «Сямён дзень», характерной смешением стилей и ролей, осовременивающей национальный танец. Увидят зрители и отрывки из более ранних программ ансамбля — «Аповесць былога сучасным пяром», «Аконца на ўсход сонца», «Фарбы свету».
Ансамбль «Белые росы» активно сотрудничает с известными белорусскими и зарубежными коллективами и исполнителями. 7 декабря на сцене Дворца Республики коллектив поздравят вокальная группа «Камерата» и белорусский композитор Святослав Позняк.
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Ансамбль танца, музыки и песни "Белые росы" приглашает на юбилейный концерт, который пройдет в большом зале Дворца Республики 7 декабря 2017 года.
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