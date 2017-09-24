Президент и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев может покинуть одноименное карликовое княжество из-за коррупционного скандала.



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По информации издания Journal du Dimanche , пермский миллиардер, вложивший в свой клуб около 300 миллионов евро, объявлен в Монако персоной нон грата.

Он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских. Соответствующее судебное разбирательство «против неназванного лица» в минувшую пятницу открыла прокуратура Монако.

Отношения с Рыболовлевым прекратили и высокопоставленные чиновники, и князь Монако Альбер II.

Обнародование информации о дружбе с русским миллиардером недавно привело к отставке местного министра юстиции Филиппа Нармино. По данным СМИ, бывшего министра даже взяли под стражу после того, как выяснилось, что он получал от Рыболовлева подарки и гостил в его швейцарской резиденции.

По данным СМИ, олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Последний продал Рыболовлеву около четырех десятков картин крупнейших художников по необоснованно завышенным ценам.

Сам олигарх в данный момент находится в отпуске в Лос-Анджелесе и пока неизвестно, вернется ли обратно. Ранее «калийный король» безуспешно пытался получить гражданство этого княжества.

Дмитрий Рыболовлев на протяжении последних лет входит в топ-20 богатейших людей России по версии журнала Forbes. В прошлом сезоне монегаски впервые за 17 лет выиграли чемпионат Франции по футболу.