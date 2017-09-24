Редчайший танк Т-90К попал на видео в Сирии

Единственный сирийский Т-90К с бортовым номером 21−8 попал на видео , пишет в своем блоге российский военный эксперт Алексей Хлопотов. В ролике можно увидеть загрузку боекомплекта в танк и движение бронированной машины.

Всего было выпущено два таких танка. Эти боевые машины отличаются литой башней вместо сварной, также их легко отличить по наличию двух антенн. Т-90К входили в первую партию танков, закупленных для российской армии в 2004—2005 гг.

Т-90К в отличие от более поздних модификаций не оснащались тепловизионными прицелами белорусского производства «ЭССА», на них устанавливали модернизированный ночной инфракрасный прицельный комплекс Т01- К05 «Буран-М», а также доработанный комплекс оптико-электронного противодействия «Штора-1» и двигатель уже В-92С2 мощностью 1 тыс. л.с.