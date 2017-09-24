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Истребитель Eurofighter упал в Тирренское море
Портал The Aviationist
Момент падения самолета из состава 311-й группы летно-испытательного центра (Reparto Sperimentale Volo) ВВС Италии из Прати-ди-Маре был заснят многочисленными наблюдателями. Позже видео было
Eurofighter может развивать скорость до 2495 км/ч, он вооружен 27-мм пушкой и может нести разнообразный арсенал ракет: для воздушного боя Sidewinder, AMRAAM, а также ракеты класса «воздух-земля» Taurus и Storm Shadow. Этими истребителями располагают немецкие, британские, итальянские и испанские ВВС.
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Пилот капитан Габриеле Орланди погиб.
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