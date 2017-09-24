Истребитель Eurofighter упал в Тирренское море

Портал The Aviationist сообщил о падении 24 сентября 2017 года в Тирренском море у побережья Италии (76 км юго-западнее Рима) истребителя Eurofighter Typhoon. Пилот — капитан Габриеле Орланди погиб.

Момент падения самолета из состава 311-й группы летно-испытательного центра (Reparto Sperimentale Volo) ВВС Италии из Прати-ди-Маре был заснят многочисленными наблюдателями. Позже видео было выложено в Сети. Причины падения пока выясняются.

Eurofighter может развивать скорость до 2495 км/ч, он вооружен 27-мм пушкой и может нести разнообразный арсенал ракет: для воздушного боя Sidewinder, AMRAAM, а также ракеты класса «воздух-земля» Taurus и Storm Shadow. Этими истребителями располагают немецкие, британские, итальянские и испанские ВВС.