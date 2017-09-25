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Президент Беларуси предложил Кадырову вместе работать в Кавказском регионе

25.09.2017 11:24 — Разное | Ежедневник  
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Президент Беларуси предложил Кадырову вместе работать в Кавказском регионе

фото: politring.com

На взгляд Александра Лукашенко, Беларусь и Чечня могут вместе строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, а также торговать в регионе.

Глава государства, встречаясь в Минске с Кадыровым, выразил заинтересованность Беларуси вместе с Чеченской Республикой работать в Кавказском регионе. 

«Мы очень хорошо осведомлены о развитии Чеченской Республики, очень рады за это. Вы просто молодцы: подняли из руин, из пепла свой клочок земли, вселили уверенность в народ», - сказал Александр Лукашенко. 

Президент Беларуси подчеркнул, что для страны Чеченская Республика - очень перспективный, авторитетный регион, и он хотел бы не только сотрудничать с Грозным, но и вместе работать на Кавказе, что касается экономических отношений. 

«Мы спокойно можем там строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере», - говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Лукашенко уверен в перспективности такого взаимодействия. «Но речь идет только о высокотехнологичном продукте, который сегодня востребован в вашем регионе и России вообще. В противном случае производить то, что никому не нужно, и не надо», - подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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На взгляд Александра Лукашенко, Беларусь и Чечня могут вместе строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, а также...

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