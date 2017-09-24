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29-летний француз погиб на соревнованиях по конному спорту
Француз Максим Дебост погиб в результате инцидента, произошедшего на турнире по конному троеборью во французском Шатобриане, сообщает
Во время дисциплины кросс 29-летний Дебост и его конь не сумели преодолеть препятствие. Спортсмен перевернулся и упал вместе с конем.
Медики сразу после инцидента попытались оказать помощь спортсмену, но не смогли его спасти. Конь не получил травм во время падения.
— Это трагическое происшествие. Я говорю от всего конного сообщества, мы скорбим по этой утрате, — заявила генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес. — Максим Дебост был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет. Его потеря повлияет на очень многих людей в нашем сообществе.
Соревнования после инцидента были отменены. Полиция в сотрудничестве с FEI начала расследование обстоятельств произошедшего.
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Француз Максим Дебост погиб в результате инцидента, произошедшего на турнире по конному троеборью во французском Шатобриане.
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