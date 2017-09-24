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29-летний француз погиб на соревнованиях по конному спорту

25.09.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
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Француз Максим Дебост погиб в результате инцидента, произошедшего на турнире по конному троеборью во французском Шатобриане, сообщает пресс-служба Международной федерации конного спорта.


Фото с сайта horsetalk.co.nz

Во время дисциплины кросс 29-летний Дебост и его конь не сумели преодолеть препятствие. Спортсмен перевернулся и упал вместе с конем.

Медики сразу после инцидента попытались оказать помощь спортсмену, но не смогли его спасти. Конь не получил травм во время падения.

— Это трагическое происшествие. Я говорю от всего конного сообщества, мы скорбим по этой утрате, — заявила генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес. — Максим Дебост был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет. Его потеря повлияет на очень многих людей в нашем сообществе.

Соревнования после инцидента были отменены. Полиция в сотрудничестве с FEI начала расследование обстоятельств произошедшего.

 
 
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Француз Максим Дебост погиб в результате инцидента, произошедшего на турнире по конному троеборью во французском Шатобриане.

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