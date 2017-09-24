Ученые рассказали, как египтяне строили пирамиду Хеопса

Археологи изучили дневник одного из участников строительства Великой пирамиды Гизы и смогли больше рассказать о том, как рабочие перемещали тяжелые блоки на огромные расстояния. Об этом рассказывает Daily Mail .



Пирамида Хеопса. Фото: ru.wikipedia.org

Великая пирамида Гизы, или пирамида Хеопса была построена около 4500 лет назад. Известно, что гранит для внутренних камер пирамиды был добыт в Асуане в 857 километрах южнее Гизы. Долгое время оставалось загадкой, как строители перемещали тяжелые глыбы к месту стройки.

В 2013 году ученые обнаружили дневника мастера Мерера, который возглавлял один из «элитных» отрядов строителей пирамиды. Его записи говорят в пользу «водной» гипотезы — известняк перемещали по реке и каналам. Строитель описал, как его команда участвовала в постройке гигантских дамб. Так они перенаправляли воду Нила по искусственно созданным каналам к самому основанию пирамиды.



Папирус с дневником строителя пирамид. Изображение: dailymail.co.uk

Сейчас археолог Марк Леннер нашел доказательства способа, описанного строителем. Под плато Гиза обнаружились следы водного пути, по которому могли двигаться лодки с каменными блоками. «Мы обозначили бассейн центрального канала, который, по нашему мнению, был основным районом доставки к подножию плато Гизы», — сказал ученый.

Напомним, пирамида Хеопса (Хуфу) входит в комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира. Она является единственным оставшимся памятником из семи чудес древнего мира.

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