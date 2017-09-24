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Ученые рассказали, как египтяне строили пирамиду Хеопса
Археологи изучили дневник одного из участников строительства Великой пирамиды Гизы и смогли больше рассказать о том, как рабочие перемещали тяжелые блоки на огромные расстояния. Об этом рассказывает
Великая пирамида Гизы, или пирамида Хеопса была построена около 4500 лет назад. Известно, что гранит для внутренних камер пирамиды был добыт в Асуане в 857 километрах южнее Гизы. Долгое время оставалось загадкой, как строители перемещали тяжелые глыбы к месту стройки.
В 2013 году ученые обнаружили дневника мастера Мерера, который возглавлял один из «элитных» отрядов строителей пирамиды. Его записи говорят в пользу «водной» гипотезы — известняк перемещали по реке и каналам. Строитель описал, как его команда участвовала в постройке гигантских дамб. Так они перенаправляли воду Нила по искусственно созданным каналам к самому основанию пирамиды.
Сейчас археолог Марк Леннер нашел доказательства способа, описанного строителем. Под плато Гиза обнаружились следы водного пути, по которому могли двигаться лодки с каменными блоками. «Мы обозначили бассейн центрального канала, который, по нашему мнению, был основным районом доставки к подножию плато Гизы», — сказал ученый.
Напомним, пирамида Хеопса (Хуфу) входит в комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира. Она является единственным оставшимся памятником из семи чудес древнего мира.
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Под плато Гиза обнаружились следы водного пути, по которому могли двигаться с лодки с каменными блоками.
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