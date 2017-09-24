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История современного тунеядства: чего ждать от знаменитого декрета дальше
К 1 октября белорусам
Сложно вспомнить, какой еще нормативный акт вызывал такие эмоции у общественности. В существование подписанного чуть ли не 1 апреля декрета вообще долго не верилось. Между тем, он существует уже больше двух лет и, судя по всему, пока никуда не денется из правового поля.
— Декрет сегодня представляет для властей большую политическую проблему, — уверена Катерина Борнукова, эксперт Центра экономических исследований BEROC. — С одной стороны, его вступление в силу и попытка собрать с людей налог привели к протестам этой весной. С другой стороны, возможность отказаться от декрета полностью власти видимо рассматривают как проявление слабости, а идея «не работаешь — плати налоги по-другому» остается для них очень привлекательной.
Как провалился «план по иждивенцам»: история декрета в 5 абзацах
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Вариации обновленного документа так или иначе
— Сегодня перед разработчиками стоит сложная задача. Надо разработать механизм, по которому документ с одной стороны не затронет тех, кто не смог работать по объективным причинам. С другой стороны, тех, кто является «истинным тунеядцем», надо бы выявить и обложить налогом, — рассуждает эксперт Центра экономических исследований BEROC. — Большинство развитых стран решают задачу наоборот: как оказать поддержку безработным, при этом не выдавая пособий тем, кто искать работу на самом деле не хочет искать. Им пока задачу решить не удалось. Сомневаюсь, что удастся и нам.
При этом, очевидно, что у нашей ошибки больше негативных социальных последствий: обложить налогом человека, который хочет, но не может найти работу, хуже, чем дать денег настоящему тунеядцу.
Еще один не менее важный вопрос, как считает эксперт, — а есть ли они в Беларуси вообще, эти «истинные тунеядцы»?
— Системы социальной поддержки в Беларуси де-факто не существует, поэтому жить как в какой-нибудь Германии на пособия не выйдет, — подчеркивает Катерина Борнукова. — Скорее всего, это люди, которые живут на другие источники доходов. Либо они вовлечены в теневую экономику — и тогда найти их и вывести на свет задача вовсе не декрета о тунеядцах. Либо они получают переводы от своих родственников, работающих за рубежом (или сами живут и работают, например, в России). Тогда вообще неясно, стоит ли облагать их дополнительным налогом? Ведь доходы мигрантов уже обложены налогом в стране, в которой они получены, а Беларусь подписала массу договоров об избежании двойного налогообложения.
Очень важно и то, что цели декрета все-таки до сих пор не ясны. Повысить занятость? Улучшить собираемость налогов? Воспитать тех, кто не работает? «Именно поэтому задача, стоящая перед разработчиками декрета, не имеет решения», — отмечает эксперт.
«Нужна презумпция невиновности для подозреваемых в тунеядстве»
Логичным было бы вообще отменить неудачный документ. Но власти пойдут на это только,
Что пропишут в обновленном документе в итоге, остается только догадываться. Очевидно пока только то, что риторика властей
— Я бы включила в декрет своеобразную презумпцию невиновности: обязала власти в первую очередь попытаться оказать помощь подозреваемым в тунеядстве, предоставить возможность обучения, трудоустройства, консультации о том, какие документы можно предоставить, чтобы снять этот статус, — советует Катерина Борнукова. — Такой подход заставит хорошенько задуматься, прежде чем объявлять тунеядцами сотни тысяч человек. Ведь тогда на каждого из них придется потратить время и усилия.
Вместе с тем, «иждивенческий декрет» не будет существовать вечно, убеждена эксперт. «Скорее всего, вместо него мы придем к платному оказанию некоторых государственных услуг для тех, кто не платит налоги», — прогнозирует эксперт BEROC. Эту идею, кстати, не раз озвучивали и власти. Например, не так давно об этом
Еще один эксперт — старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб — также
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К 1 октября обещан обновленный декрет №3. А пока FINANCE.TUT.BY вспомнил, что с ним уже происходило и поговорил о будущем с экспертом.
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