В Островце загорелся автомобиль с человеком внутри

В Островце мужчина получил серьезные ожоги в результате возгорания автомобиля.





Инцидент произошел 24 сентября. «Сообщение о загорании автомобиля на улице Белькишки поступило спасателям в 04.53. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, машина была полностью охвачена огнем. Возгорание было оперативно ликвидировано», — рассказали в МЧС .

Выяснилось, что на момент загорания 40-летний владелец Volkswagen Passat находился в автомобиле. Он самостоятельно покинул салон авто до прибытия подразделений МЧС, однако получил ожоги 1−2 степени (30% тела).





В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.