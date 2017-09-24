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В Островце загорелся автомобиль с человеком внутри
В Островце мужчина получил серьезные ожоги в результате возгорания автомобиля.
Инцидент произошел 24 сентября. «Сообщение о загорании автомобиля на улице Белькишки поступило спасателям в 04.53. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, машина была полностью охвачена огнем. Возгорание было оперативно ликвидировано», — рассказали в
Выяснилось, что на момент загорания 40-летний владелец Volkswagen Passat находился в автомобиле. Он самостоятельно покинул салон авто до прибытия подразделений МЧС, однако получил ожоги 1−2 степени (30% тела).
В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.
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В результате пожара владелец автомобиля получил ожоги 1−2 степени (30% тела).
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