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NaviBand записали белорусскую версию песни Стинга "Fields Of Gold"

25.09.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Накануне концерта Стинга в Минске, который состоится 8 октября на сцене «Минск-Арены», белорусские участники Евровидения-2017 NaviBand записали белорусскую версию песни «Fields Of Gold» и выложили сегодня на свой канал в Youtube.


— Стинг — наш настоящий кумир и спеть с ним, на самом деле, наша мечта. Перед конкурсом Евровидения на вопросы про несбыточное желание говорили, что хотим спеть со Стингом. Ну и сейчас появился шанс: наш кумир приезжает в Минск, мы люди авантюрные и решили, почему бы не сделать несколько шагов к мечте и не написать ему таким образом. Верим в теорию шести рукопожатий, — прокомментировал солист NaviBand Артем Лукьяненко.

— Дорогой Стинг! Мы NaviBand из Беларуси. Спасибо Вам за музыку, которая вдохновляет нас с самого раннего возраста. Давно мечтаем спеть с Вами на одной сцене или просто встретиться. Мы надеемся, что Вы сможете увидеть это видео и наша мечта исполнится. Мы рады видеть Вас в Минске и с нетерпением ждем концерта 8 октября. До встречи! Надеемся, что Вам понравится белорусская версия легендарной песни «Fields Of Gold» — написали в своих социальных сетях NaviBand.

Напоминаем, Стинг выступит в Минске в рамках мирового турне ««57th& 9th». За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео» и многие другие.

Стинг — командор ордена Британской империи, кавалер французского ордена «Искусств и литературы», а также обладатель почетной награды центра искусств имени Джона Кеннеди. Он трижды номинировался на Оскар в категории «Лучшая песня к фильму», а на «Алее Славы» в Голливуде есть возможность дотронуться до именной звезды певца.

Билеты на концерт в Минске можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: фан-зона — 190 руб, танцпол — 140 руб, сектора — 90 — 300 руб.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает один день с Цирком дю Солей — backstage-тур, обед с артистами, 2 вип-билета на шоу. В Минске цирк выступит с 28 сентября по 1 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 23 до 28 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские участники Евровидения-2017 в Киеве NaviBang записали белорусскую версию песни "Fields Of Gold" и выложили сегодня на свой канал в Youtube.

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