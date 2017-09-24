В Жабинке пьяный бесправник на Ford снес три пролета забора кладбища и повредил два надгробья

В Жабинке водитель микроавтобуса протаранил забор кладбища и повредил две надгробных плиты, после чего скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 23 сентября, около 14.00. Водитель Ford Transit ехал по гравийной дороге в направлении улицы Полевой, не справился с управлением и совершил наезд на заборное ограждение местного кладбища. Сломав три пролета забора, автомобиль врезался в две надгробные плиты, повредив их.

После аварии водитель с места ДТП скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции по месту жительства. Нарушителем оказался 30-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 1,8 промилле алкоголя. Также выяснилось, что в марте 2014 года он был лишен прав за пьяную езду.

На водителя инспекторы составили пять административных протоколов.