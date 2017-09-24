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Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске

25.09.2017 13:01 — Разное | Tut.by  
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Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске, сообщил БЕЛТА представитель ГАИ Советского района столицы Андрей Деркач.


«Седельный тягач с прицепом ехал в первой полосе. Впереди из-за ДТП начали тормозить машины. В результате несоблюдения дистанции тягач въехал в заднюю часть грузового автомобиля МАЗ, после чего оказался на разделительной полосе», — рассказал Андрей Деркач. По пути грузовик зацепил еще один, который параллельно двигался в соседней полосе слева, а МАЗ от удара отбросило на впереди стоящую машину.


Больше всего в ДТП пострадали фура и МАЗ. К счастью, обошлось без жертв.

Движение в районе аварии было серьезно затруднено.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение в районе аварии было серьезно затруднено.

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