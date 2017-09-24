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Чтобы прожить дольше, достаточно двигаться 150 минут в неделю. И не обязательно в спортзале

25.09.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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Польза физической активности в профилактике болезней сердца ученым известна. Но сколько нужно двигаться, чтобы преждевременно не умереть от инфаркта? Одно из крупнейших исследований на эту тему показало, что достаточно 150 минут в неделю. Его результаты 21 сентября были опубликованы в научном журнале The Lancet.


Фото: Unsplash.com

В исследовании участвовали 130 тысяч человек из 17 стран с разным уровнем дохода населения (от Канады и ОАЭ да Китая, Колумбии и Зимбабве). Все участники были в возрасте от 35 до 70 лет и не имели проблем с сердцем. Ученые опредилили обычный для них уровень физической активности с помощью опросника и следующие 6−9 лет фиксировали возникновение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у испытуемых.

Оказалось, что средний (от 150 до 750 минут в неделю) и высокий (больше 750 минут в неделю) уровень физической активности были связаны со снижением смертности и возникновением основных ССЗ: инфаркта миокарда, инсульта и сердечной недостаточности. Исследователи сделали вывод, что физическая активность снижала риск болезней сердца в странах в любым уровнем дохода. Кроме того, однаковый эффект имела активность как развлекательного, так и рабочего характера.

«Я бы хотел развеять стереотип, что нужно тратить деньги для того, чтобы быть здоровым», — сообщил изданию Vox.com доктор Скотт Лир, ведущий автор исследования и профессор медицинского факультета Университета Саймона Фрейзера в Канаде. — «Наши результаты показали, что активность рабочего характера, например, хлопоты по дому, тоже снижает риск преждевременной смерти от ССЗ.

То есть, даже уборка дома пылесосом или 30-минутная прогулка во время обеденного перерыва поможет избежать ранней смерти и от хронической болезни, делает вывод Vox.

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Польза физической активности в профилактике болезней сердца известна. Но сколько нужно двигаться, чтобы не умереть от инфаркта?

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