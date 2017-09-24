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За пять лет в Минске стало вдвое меньше долгостроев. Сейчас их более 250

25.09.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
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В Минске сейчас 261 долгострой и за последние пять лет количество таких объектов сократилось вдвое. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, пишет агентство "Минск-Новости".


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, на прошлой неделе глава администрации президента Наталья Кочанова поручила ввести в 2018 году все долгострои Минска.

Сегодня же Гуриенко рассказал, что если в 2013 году в столице насчитывалось 565 долгостроев, то в настоящее время — 261.

— Согласно разработанным мероприятиям по снижению объемов сверхнормативного строительства в 2017 году, необходимо обеспечить их выполнение по 159 объектам, — уточнил Гуриненко. — Возобновлены работы на следующих долгостроях: жилой дом на улице Волгоградской, заказчиком которого ранее выступало ООО «Волынь», сейчас УКС Советского района; Студенческая деревня на проспекте Дзержинского, строительство этого комплекса ведется с 2012 года; спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств на улице Рабкоровской. Введен в эксплуатацию один из самых затянувшихся долгостроев, вызывавший массовые обращения граждан. Это подземный гараж на 321 машино-место и торговый центр в жилом районе Уручье. Строительство этого объекта было начато еще в 2000 году.

За истекший период 2017 года из 159 объектов, запланированных к вводу, мероприятия выполнены по 62 (39 %).

— По организациям коммунальной формы собственности в 2017 года необходимо ввести в строй 75 объектов, республиканской — 20, без ведомственной подчиненности — 64, — отметил Гуриненко.

Администрациям районов совместно с организациями-заказчиками поручено принять все необходимые меры по выполнению поставленной задачи. До 16 октября совместно с инспекцией Госстройнадзора и центрами гигиены и эпидемиологии необходимо провести проверку санитарного состояния всех строительных площадок долгостроев, до 1 декабря рассмотреть итоги выполнения мероприятий на заседаниях администраций районов с приглашением представителей комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.

ГУВД до 1 ноября проведет обследование объектов незавершенного строительства в части принятых мер по ограничению доступа на территорию лиц без определенного места жительства.

— Комитет строительства и инвестиций до 1 ноября проработает вопрос с министерствами и ведомствами о принимаемых мерах по выполнению мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит не только ликвидировать долгострои на территории города, но и ввести в эксплуатацию административные, производственные и социальные объекты, тем самым увеличить объемы строительно-монтажных работ в текущем году и обеспечить создание новых рабочих мест для минчан, — сказал Гуриненко.

 
Теги: Минск
 
 
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