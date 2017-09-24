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В Skype произошел глобальный сбой, у белорусов тоже проблемы
Популярный мессенджер Skype снова работает с перебоями. Неполадку в работе мессенджера
По данным сервиса, сбои наблюдаются в Беларуси, России, Украине, Испании, Великобритании, США и Японии. Некоторые белорусские пользователи заметили, что не могут отправить сообщения и получить их.
Сервис переживает трудности уже не впервые в этом году. Прошлый глобальный сбой в работе Skype
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Этот сбой стал уже третьим за последние месяцы.
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