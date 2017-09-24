ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 золотых медалей и 1 бронзу завоевали белорусские атлеты на ЧЕ по воднолыжному спорту в Австрии

25.09.2017 13:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пять золотых медалей и одну бронзовую завоевали белорусские атлеты на чемпионате Европы по воднолыжному спорту за катером в австрийском Фишльхаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Наталья Бердникова. Фото: waterskiandwakeboardworldcup.com

Золотая награда на счету Натальи Бердниковой, которая стала лучшей в прыжках с трамплина — 53,4 м. В этой же дисциплине на пьедестал почета поднялась еще одна белоруска Анна Стрельцова, она с результатом 52,2 м заняла третье место.

В фигурном катании на водных лыжах Наталья Бердникова получила от арбитров 9040 очков и вновь стала первой. Белоруска Александра Данишевская расположилась на четвертой строке итогового протокола — 6980 баллов.

Еще одну золотую награду Наталья Бердникова получила в многоборье.

Чемпионом Европы среди мужчин в фигурном катании на водных лыжах стал обладатель мирового рекорда (12570 очков) в этой дисциплине белорус Алексей Жерносек — 10 940 баллов. Сложность программы позволила новополочанину победить, даже несмотря на падение при исполнении одного из элементов. Серебряная медаль на счету француза Александра Пото, а бронзовую награду завоевал Оливер Фортампс из Бельгии.

В командном зачете Беларусь также взяла золотую награду, заработав в сумме 8 453,37 балла. Второе место — у Франции, третье — у Италии.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять золотых медалей и одну бронзовую завоевали белорусские атлеты на чемпионате Европы по воднолыжному спорту за катером в австрийском Фишльхаме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько белорусам копить на новый iPhone 8, если каждый месяц откладывать ползарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика