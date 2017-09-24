5 золотых медалей и 1 бронзу завоевали белорусские атлеты на ЧЕ по воднолыжному спорту в Австрии

Пять золотых медалей и одну бронзовую завоевали белорусские атлеты на чемпионате Европы по воднолыжному спорту за катером в австрийском Фишльхаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Наталья Бердникова. Фото: waterskiandwakeboardworldcup.com

Золотая награда на счету Натальи Бердниковой, которая стала лучшей в прыжках с трамплина — 53,4 м. В этой же дисциплине на пьедестал почета поднялась еще одна белоруска Анна Стрельцова, она с результатом 52,2 м заняла третье место.

В фигурном катании на водных лыжах Наталья Бердникова получила от арбитров 9040 очков и вновь стала первой. Белоруска Александра Данишевская расположилась на четвертой строке итогового протокола — 6980 баллов.

Еще одну золотую награду Наталья Бердникова получила в многоборье.

Чемпионом Европы среди мужчин в фигурном катании на водных лыжах стал обладатель мирового рекорда (12570 очков) в этой дисциплине белорус Алексей Жерносек — 10 940 баллов. Сложность программы позволила новополочанину победить, даже несмотря на падение при исполнении одного из элементов. Серебряная медаль на счету француза Александра Пото, а бронзовую награду завоевал Оливер Фортампс из Бельгии.

В командном зачете Беларусь также взяла золотую награду, заработав в сумме 8 453,37 балла. Второе место — у Франции, третье — у Италии.