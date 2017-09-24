В эту пятницу джекпот игры «Спортлото 6 из 49» перевалил за 1 млн рублей — и это одна из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей. FINANCE.TUT.BY поговорил с организаторами из компании «Спорт-пари» и минчанами, которые претендуют на солидный выигрыш.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Увидел номер тиража и адрес терминала во сне. Выиграл»

— Лучше говорите: джекпот на 500 тысяч долларов! А то миллион рублей как-то не воспринимается, — жалуется на последствия деноминации Сергей, минчанин средних лет.

Сегодня — впрочем, как и в другие дни недели — он зашел в точку продаж «Спорт-пари» на железнодорожном вокзале. Сделал ставку в «Спортлото 6 из 49» и надеется взамен 2 рублей стать обладателем более крупной суммы.

— Самый мой солидный куш до этого дня — 5 млн рублей старыми, — рассказывает Сергей. — Я веду статистику в отдельной тетради. По моим наблюдениям, реже всего выпадают числа 41 и 42, 31 и 32.

При заполнении купона кто-то выбирает «автоставку», то есть позволяет компьютеру определить набор случайных чисел. Кто-то пишет даты рождения: свою и близких.

— А один из победителей нам признался, что увидел номер тиража и адрес терминала, где надо заполнить купон (в магазине «Простор» на Дзержинского) во сне. Решил проверить сон и выиграл, — удивляется начальник отдела информационной поддержки ЗАО «Спорт-пари» Ирина Урбанович.

Или еще история: в Лиде мужчина сделал десять ставок. В девяти купонах указал одинаковые числа, а в последнем одно решил заменить. «Старыми» деньгами выиграл 902 миллиона: по сто миллионов за девять купонов, и два — за тот, что с другой цифрой.



Фото: sportloto.by. Победители «Спортлото 5 из 36»

Фото: sportloto.by. Победители «Спортлото 5 из 36»

Фото: sportloto.by. Победители «Спортлото 5 из 36»

Хотя розыгрыши «Спортлото 6 из 49» проходят трижды в неделю, джекпот не доставался никому последних три года. Потому и вымахал до таких размеров. Например, в еще одной игре «Спорт-пари» — «Спортлото 5 из 36» — главный приз уносили уже несколько раз. Так что джекпот там скромнее — 176 300 рублей.

Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49», нужно угадать от 3 до 6 чисел. Если совпали 3 числа, выигрыш будет фиксированным: сегодня это 2 рубля 50 копеек. В розыгрыше от 23 сентября было 251 совпадение по 3 числа (выигрыш по каждой ставке 2 рубля 50 копеек) и 9 совпадений по 4 числа (выигрыш по каждой ставке 1150 рублей 83 копейки).

«Знаю таких игроков, которые не ходят к определенным девушкам в пункты продаж»

Оранжевая дверь киоска «Спорт-пари» открывается приблизительно каждые пять минут, впуская нового кандидата на джекпот.

— Сделала ставку на завтра, думаю, больше пока не надо, — осторожничает Иналина Гассиева. Раньше она преподавала русский язык как иностранный, а сейчас ушла на пенсию. — Видите, как джекпот накапливается, люди же хотят выиграть! Цифра для нашей страны громадная, и если бы мне хоть маленький кусочек.

В таком случае пенсионерка часть денег отдала бы детскому дому и в приют для животных.

— А еще брату купила бы машину, он живет далеко за Минском, а работает здесь. Помогла бы подруге, она мне в свое время тоже помогала. Остальное по мелочам, — прикидывает женщина.

За Иналиной Гассиевой ставку делает Виктор Пчелка:

— Я строитель, «вася-работяга», — представляется мужчина. — Как часто захожу? Вторник, четверг, суббота. Лотерейные билеты не беру из принципа, это несерьезно. А вот купоны или спортивные события — другое дело: тут я сам отмечаю числа.

Виктор Пчелка как-то выиграл 200 рублей — «в те времена, когда доллар был по две тысячи». Побеждать любит, но сам процесс игры тоже увлекает: «Гоняю адреналин!» — говорит. В приметы не верит категорически:

— Какая разница, встал я с левой ноги или с правой? Знаю таких игроков, которые не ходят к определенным девушкам в пункты продаж: мол, у нее рука плохая. Я отвечаю: подожди, а если я числа расставляю за компьютером, мне тогда монитор поменять? — разводит руками игрок.

«Раньше чаще выигрывали в Бресте»

Фото: TUT.BY

Да, каждого продавца какие-то клиенты считают «счастливым», соглашается Мария Кречко-Мухамеджанова. Она принимает ставки в киоске на вокзале. Проверить собственную удачу в играх «Спорт-пари» девушка не может: сотрудникам играть запрещено. Но по крайне мере, с билетами на экзаменах ей везло: вытягивала тот, что загадала. Так что Мария дает возможность другим воплотить свою мечту в жизнь.

— Многие игроки ходят каждый день, некоторые — в одно и то же время, как часы. Например, по дороге с работы. Но принцип «новичкам везет» работает и в нашем деле: например, я часто вижу, как в «Блиц» (игра, которая проходит онлайн прямо в точке продажи раз в пять минут, — прим.ред.) забирают выигрыши люди, которые просто пришли пять минут подождать электрички.

При нас в «Блиц» сыграла Ольга Куприенко, менеджер по продажам. Сделала «автоставку», выиграла 20 рублей. Но она не новичок — из тех, кто заходит регулярно.

— Этим летом, например, в «Спортпрогнозе» на хоккей получила 100 рублей. Как потратила? Опять сделала ставку, — смеется девушка. — Выиграла бы больше, знала бы, куда направить: ремонт, авто…

В «Спорт-пари» рассказывают, что в последнее время выигрыши стали распределяться равномерно по стране. Раньше удача концентрировавалась в районе Брестской области. Со счастливыми числами помочь не могут: процесс извлечения призовых шаров из лототрона происходит автоматически без участия человека, так что возможности влиять на результаты розыгрыша нет ни у кого.

— Все, что знаем: джекпот реально большой, кому-то обязательно повезет.