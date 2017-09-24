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Сколько белорусам копить на новый iPhone 8, если каждый месяц откладывать ползарплаты
FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько работникам разных сфер нужно копить на новый iPhone 8 с 64 ГБ, если одну половину зарплаты тратить «на жизнь», а вторую — откладывать на смартфон от Apple. Например, айтишники из Брестской области смогут пользоваться собственным iPhone 8 через два месяца. Строителям из Гродненской области понадобится уже 5 месяцев, а из Гомельской — 6 месяцев.
Официально
Что касается средних зарплат, то Белстат публикует данные
Например, айтишники в Минске за июль до уплаты налогов получили 3 733,5 рубля в среднем. Получается, что приобрести iPhone 8 они смогут уже со второй зарплаты — если половину будут тратить на текущие расходы. Их коллегам из Витебской области с доходом в 1423,7 рублей (до выплаты налогов) понадобится четыре зарплаты, чтобы стать обладателями нового смартфона. Финансисты и страховщики отложат от трех (Минск) до пяти (Брестская, Витебская, Могилевская, Гомельская области) зарплат; а врачи из разных регионов заработают на новинку от Apple за пять месяцев. Дольше всего жить на ползарплаты ради iPhone 8 с 64 ГБ придется работникам сферы культуры:
В среднем в июле белорусы заработали
Старт продаж очередного флагмана Apple
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Айтишники из Брестской области смогут пользоваться собственным iPhone 8 через два месяца, а строителям из Гродненской области - через 5 месяцев.
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