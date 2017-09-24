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Сколько белорусам копить на новый iPhone 8, если каждый месяц откладывать ползарплаты

25.09.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько работникам разных сфер нужно копить на новый iPhone 8 с 64 ГБ, если одну половину зарплаты тратить «на жизнь», а вторую — откладывать на смартфон от Apple. Например, айтишники из Брестской области смогут пользоваться собственным iPhone 8 через два месяца. Строителям из Гродненской области понадобится уже 5 месяцев, а из Гомельской — 6 месяцев.


Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Официально iPhone 8 в Минске еще не продаются, но цены названы: Apple iPhone 8 с 64 ГБ памяти в Беларуси стоит 1949 рублей — это одна из самых высоких цен в мире.

Что касается средних зарплат, то Белстат публикует данные до уплаты налогов. Актуальная на данный момент информация — за июль. Чтобы сделать подсчеты более объективными, от средних зарплат специалистов разных сфер мы отняли 14%: 13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН. В реальности отчислений с зарплаты может быть больше, к примеру, из-за профсоюзных взносов и алиментов.

Например, айтишники в Минске за июль до уплаты налогов получили 3 733,5 рубля в среднем. Получается, что приобрести iPhone 8 они смогут уже со второй зарплаты — если половину будут тратить на текущие расходы. Их коллегам из Витебской области с доходом в 1423,7 рублей (до выплаты налогов) понадобится четыре зарплаты, чтобы стать обладателями нового смартфона. Финансисты и страховщики отложат от трех (Минск) до пяти (Брестская, Витебская, Могилевская, Гомельская области) зарплат; а врачи из разных регионов заработают на новинку от Apple за пять месяцев. Дольше всего жить на ползарплаты ради iPhone 8 с 64 ГБ придется работникам сферы культуры: библиотекарям и музейщикам. С зарплатами от 550,2 до 404,4 рублей до уплаты налогов откладывать деньги они будут от 9 месяцев до года соответственно.



В среднем в июле белорусы заработали 827,5 рублей — а значит, будут откладывать ползарплаты на iPhone почти шесть месяцев.

Старт продаж очередного флагмана Apple iPhone X в США — 3 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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Айтишники из Брестской области смогут пользоваться собственным iPhone 8 через два месяца, а строителям из Гродненской области - через 5 месяцев.

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