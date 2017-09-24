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Международный фестиваль шахмат пройдет в ноябре в Бресте

25.09.2017 13:34 — Разное | Tut.by  
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В Бресте 4−6 ноября пройдет Международный фестиваль шахмат «Черная пешка», сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма городского исполнительного комитета Олеся Округ.

Соревнования проводятся по инициативе горисполкома. Свое участие в фестивале подтвердили уже 180 человек. Помимо белорусских шахматистов, Брест посетят представители России, Украины, Казахстана, Польши, Литвы и Латвии. Всего организаторы ожидают примерно 300 спортсменов.

Турнир рассчитан на три дня. Шахматные баталии пройдут на базе детской хореографической школы. Лучшего из лучших будут определять в пяти возрастных категориях. Самым младшим спортсменам должно исполниться 7 лет. Верхний возрастной предел не установлен.

— Такой фестиваль мы решили провести, поскольку в нашем городе шахматы пользуются большим спросом. По тому, как заполнены спортшколы и частные клубы, мы видим, что людям интересны интеллектуальные виды спорта. Игра в шахматы заставляет быстрее работать мозг, включает логику, — отметила Олеся Округ.

Свою профессиональную карьеру в Бресте начали немало выдающихся шахматистов. В частности, уроженкой города над Бугом является международный гроссмейстер Анна Шаревич.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 4−6 ноября пройдет Международный фестиваль шахмат "Черная пешка".

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