Международный фестиваль шахмат пройдет в ноябре в Бресте

В Бресте 4−6 ноября пройдет Международный фестиваль шахмат «Черная пешка», сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма городского исполнительного комитета Олеся Округ.

Соревнования проводятся по инициативе горисполкома. Свое участие в фестивале подтвердили уже 180 человек. Помимо белорусских шахматистов, Брест посетят представители России, Украины, Казахстана, Польши, Литвы и Латвии. Всего организаторы ожидают примерно 300 спортсменов.

Турнир рассчитан на три дня. Шахматные баталии пройдут на базе детской хореографической школы. Лучшего из лучших будут определять в пяти возрастных категориях. Самым младшим спортсменам должно исполниться 7 лет. Верхний возрастной предел не установлен.

— Такой фестиваль мы решили провести, поскольку в нашем городе шахматы пользуются большим спросом. По тому, как заполнены спортшколы и частные клубы, мы видим, что людям интересны интеллектуальные виды спорта. Игра в шахматы заставляет быстрее работать мозг, включает логику, — отметила Олеся Округ.

Свою профессиональную карьеру в Бресте начали немало выдающихся шахматистов. В частности, уроженкой города над Бугом является международный гроссмейстер Анна Шаревич.