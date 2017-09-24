Отец Владимир Коляда живет в Жировичах, руководит Миссионерским отделом Новогрудской епархии, восстанавливает разрушенный храм в деревне Поречье и успевает продвигать здоровый образ жизни. Он лидер инициативной группы, благодаря которой в Жировичах были созданы «тропы здоровья» и появился бесплатный спортинвентарь. GO.TUT.BY съездил в гости к батюшке, чтобы узнать, как он совмещает заботу о духовном и телесном.





Отец Владимир. Играл в волейбол и баскетбол, занимался народными танцами

Отец Владимир родился в городе Иваново Брестской области. В 2002 году он поступил в Минскую духовную семинарию в Жировичах. Здесь же познакомился с будущей женой, матушкой Ксенией. После учебы молодой человек остался в Жировичах, принял сан священника и возглавил Миссионерский отдел Новогрудской епархии.





Отец Владимир с детства увлечен спортом. Он был капитаном школьных команд по волейболу и баскетболу, занимался народными танцами.

— Когда я поступил в семинарию, то боялся, что все мои танцевальные, музыкальные и спортивные таланты погибли. Оказалось, что нет. Во время учебы в семинарии мы с Ксенией ездили в детские дома, устраивали для ребят концерты и экскурсии. Мне пригодились давнишние увлечения, от футбола до театра, — рассказывает священник.



Матушка Ксения

За большим спортом он не следит: «Намного приятнее погонять мяч с детьми, чем смотреть чемпионат мира по футболу». У отца Владимира и матушки Ксении пятеро детей, и все любят активный отдых. Летом семья ездит в лес или на речку, зимой катается на санках, коньках и лыжах.

— Часто к нам присоединяются местные, например когда мы выходим кататься на коньках. У нас есть озеро в центре деревни, и зимой, даже в большой мороз, там можно увидеть около 15 человек, которые играют в хоккей, — рассказывает отец Владимир.





«Когда мы с детьми собираемся поиграть в футбол, я не прихожу к ним со словом «покайтесь»

— Моих прихожан мне дал Господь, и я должен заботиться о них, знать их радости и проблемы, понимать, о чем надо помолиться, какой дать совет, — говорит о своих обязанностях в епархии отец Владимир. — Кроме служения в храме, я восстанавливаю церковь XIX века, руковожу Миссионерским отделом, работаю со школами, детскими садами, приютами.

Но отец Владимир не ограничил свою деятельность заботами церковными. Когда в 2015 году в Жировичах стартовал совместный проект с Красным Крестом по продвижению здорового образа жизни, батюшка возглавил инициативную группу, которую организовали местные жители.

­— Костяк группы составляют 11 постоянных участников. Это люди абсолютно разного возраста и социального статуса: уборщицы, бухгалтеры, преподаватели, медики, студенты, пенсионеры. Благодаря тому, что люди в группе разные, идей для мероприятий тоже много, от велопробегов до мастер-классов по здоровому питанию, — говорит отец Владимир.





Спрашиваем, как он разграничивает обязанности священника и лидера инициативной группы. Батюшка объясняет, что для него не принципиально, верующий или атеист присоединяется к велопрогулке или туристическому походу.

— Мы рады каждому человеку, в веру никто никого не обращает. Например, когда мы с детьми собираемся поиграть в футбол, я не прихожу к ним со словом «Покайтесь». Я говорю: «Здравствуйте, мои друзья!» Такое приветствие приводит к разговору о дружбе и размышлениям о моральных ценностях, — считает батюшка.





Владимир Ковальчук, бывший горный турист. Приехал писать иконы и стал устраивать походы

Силами инициативной группы родился и проект «тропы здоровья». Это четыре маршрута по живописным жировичским местам, которые можно пройти пешком, проехать на велосипеде или проплыть на байдарках. Самый длинный — 27-километровый водный маршрут из Больших Шиловичей в Поречье через Слоним. Самый короткий — пеший, он в длину всего 4 км и проходит через реликтовый грабовый лес.



Карта маршрутов

Местные активисты вместе с батюшкой и матушкой убрали мусор с маршрутов, облагородили территорию, оборудовали места для привалов и установили указатели. Разрабатывать тропы помогал Владимир Михайлович Ковальчук, бывший горный турист, приехавший в Жировичи в 1995 году. С тех пор он бесплатно организует походы для желающих, чаще всего для местных школьников.

— Я в молодости создал туристический клуб, с которым мы ходили в походы по всей стране: Беларусь, Карпаты, Западный Кавказ, Саяны, — вспоминает Владимир Михайлович. — Но изначально в Жировичи приехал писать иконы.



Отец Владимир с детьми Глафирой и Иваном и Владимир Михайлович Ковальчук

Впервые в деревне он оказался в 1991 году. Дочь Владимира Михайловича, пережив автокатастрофу, приняла постриг и осталась жить в Жировичском монастыре. Отец с матерью, навещая ее, познакомились с местными священниками. Позже Владимиру Михайловичу предложили место иконописца в монастыре. Так они с женой тоже переехали в Жировичи.

— Я окончил Московский университет искусств. Долгие годы работал в Руденске оформителем на заводе пластмассовых изделий и художником-оформителем в Доме культуры. Когда оказался в Жировичах, иконы писать не умел. Но быстро научился и посвятил этому делу 11 лет. Сейчас я на пенсии, работаю на заказ, а в свободное время провожу походы.



Дочь отца Владимира Глафира

«На первом курсе семинарии я откладывал каждую стипендию, чтобы купить велосипед»

Чтобы добраться от монастыря до «тропы здоровья», хватает 10 минут на велосипеде. Пешком этот путь занимает минут 20. Начало тропы — живописная поляна, окруженная лесом.

— На первом курсе семинарии я откладывал каждую стипендию, чтобы купить велосипед. Потом в любую свободную минутку катался по этому лесу и окрестностям Жировичей, — вспоминает батюшка.



Отец Владимир с сыном Иваном

Когда в деревне стартовал проект по ЗОЖ при поддержке Швейцарского Красного Креста, инициативная группа купила по пять велосипедов и байдарок, а также несколько палаток и комплектов лыж. Этим спортинвентарем бесплатно может воспользоваться любой желающий. Чаще всего это делает молодежь. Люди в возрасте предпочитают пешие прогулки по малой «тропе здоровья», но велосипедами иногда тоже пользуются.

Отец Владимир рад, что спортинвентарь не простаивает.

— Этим летом был пик активности. Местные подростки участвовали в трехдневном сплаве и велопробеге, брали палатки во время молодежного слета, — перечисляет он. — Жаль, тех, кто постарше, бывает сложно вытянуть куда-нибудь. Нужно звонить, упрашивать, предлагать выйти на природу. Но это дело добровольное. Главное — подать пример, а там, глядишь, и люди подтянутся.





«Если батюшка не ходит в „качалку“, это не значит, что он не следит за своим здоровьем»

— Есть мнение, что духовное и телесное не перекликается. Но ведь в первую очередь важна гармония. Если человек не думает о своем теле, ленится или регулярно переедает, это нехорошо. Другая крайность — когда люди думают только о внешности, — рассуждает отец Владимир. — Один из самых ярких образов в православии — образ монаха-аскета. Эти люди добровольно подвергали себя таким физическим практикам, которые многим спортсменам не снились.





Батюшка рассказывает и о египетском монастыре Святого Антония, послушники которого специально селятся подальше от города и питьевого источника (за 10−15 км) и каждый день ходят за водой.

— Это все не имеет отношения к традиционному пониманию здорового образа жизни, но я привожу в пример монахов как людей, которые заботятся о духовной и телесной гармонии одновременно. Именно к подобному согласию должен стремиться человек, — поясняет отец Владимир.

Он уверен: образ священника, которого волнует только религия, — стереотип.

— В советские времена нам навязали образ «поп — толоконный лоб». Но священники, которых я знаю, ­— подвижные и неленивые люди. Они руководят воскресными школами, заботятся о прихожанах, помогают бездомным и малоимущим. Так что, если батюшка не ходит в «качалку», это не значит, что он не следит за своим здоровьем.



Отец Владимир с младшей дочерью Марией

ОПРОС Мы хотим узнать вас получше. Расскажите, каких статей вам не хватает на GO.TUT.BY? Про здоровое питание

Про активный отдых

Про спорт и тренировки

Про лишний вес

Про психологию

Про людей, которые вдохновляют

Другое

Всего хватает, спасибо 1957 голосов Результаты