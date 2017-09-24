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Болгарская аквалангистка погибла, выполняя погружение для Книги рекордов Гиннесса

25.09.2017 14:22 — Разное | Tut.by  
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Известная болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла в Греции при попытке поставить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении, ее муж госпитализирован с кессонной болезнью, сообщает портал OFFNews.bg.


Фото: vk.com/divingworldrecord

Инцидент произошел в заливе Торонеос, расположенном в районе Халкидики между полуостровами Кассандра и Ситония в Греции. Там Теодора и ее муж Михаил попытались добраться до глубины 231 метра, но во время погружения 45-летняя женщина потеряла ориентацию и запаниковала, что в итоге привело к ее гибели.

Ее 47-летнему супругу также стало плохо, и после всплытия он с симптомами кессонной болезни был доставлен на вертолете в больницу в Салоники.

Супруги являлись владельцами дайвинг-центра Atlantis в Никити, Ситония и имели богатый опыт совместных погружений.

Они планировали рекордное погружение продолжительностью в 5 часов 30 минут c использованием 30 баллонов с 10 различными типами газовых смесей, включая гелий, кислород и азот.

Длина каната позволяла дайверам достичь максимальной глубины в 250 метров. На глубине ста метров ныряльщиков окружила полнейшая темнота.

Теодора и Михаил пытались побить мировые рекорды для парного и женского погружения на глубину. Попытка была официально зарегистрирована Книгой рекордов Гиннесса и проходила под патронажем ее наблюдателей.

Мировой рекорд глубины погружения среди женщин принадлежит Верне Ван Шайк. Он был установлен в 2004 году в Южной Африке и составляет 221 метр. Продолжительность погружения составляла 5 часов 34 минуты, из которых только 12 минут были потрачены на спуск, а остальное время ушло на постепенный обратный путь к поверхности во избежание декомпрессии.

 
 
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Известная болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла в Греции при попытке поставить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении.

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