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Болгарская аквалангистка погибла, выполняя погружение для Книги рекордов Гиннесса
Известная болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла в Греции при попытке поставить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении, ее муж госпитализирован с кессонной болезнью, сообщает портал
Инцидент произошел в заливе Торонеос, расположенном в районе Халкидики между полуостровами Кассандра и Ситония в Греции. Там Теодора и ее муж Михаил попытались добраться до глубины 231 метра, но во время погружения 45-летняя женщина потеряла ориентацию и запаниковала, что в итоге привело к ее гибели.
Ее 47-летнему супругу также стало плохо, и после всплытия он с симптомами кессонной болезни был доставлен на вертолете в больницу в Салоники.
Супруги являлись владельцами дайвинг-центра Atlantis в Никити, Ситония и имели богатый опыт совместных погружений.
Они планировали
Длина каната позволяла дайверам достичь максимальной глубины в 250 метров. На глубине ста метров ныряльщиков окружила полнейшая темнота.
Теодора и Михаил пытались побить мировые рекорды для парного и женского погружения на глубину. Попытка была официально зарегистрирована Книгой рекордов Гиннесса и проходила под патронажем ее наблюдателей.
Мировой рекорд глубины погружения среди женщин принадлежит Верне Ван Шайк. Он был установлен в 2004 году в Южной Африке и составляет 221 метр. Продолжительность погружения составляла 5 часов 34 минуты, из которых только 12 минут были потрачены на спуск, а остальное время ушло на постепенный обратный путь к поверхности во избежание декомпрессии.
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Известная болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла в Греции при попытке поставить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении.
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