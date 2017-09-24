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Рио-де-Жанейро: как выглядит жилье для тех, кто живет, и для тех, кто выживает

25.09.2017 14:35 — Разное | Tut.by  
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Рио-де-Жанейро считается одним из самых контрастных городов Бразилии. Такое впечатление создается за счет соседства фешенебельных кварталов с районами-трущобами (фавелами), где обитают люди с низким уровнем жизни. Как живется в городе контрастов — смотрите в нашей фотоподборке.


Фото: Reuters

Фавелы в Рио-де-Жанейро расположены на склонах гор в виде плотной застройки с небольшими домиками (их площадь в среднем 15−20 «квадратов») и узкими улочками-серпантинами. На первых этажах зданий в основном располагаются магазинчики, пекарни, кафе. В некоторых фавелах есть блага цивилизации в виде канализации, также есть интернет.


Фото: Reuters

Но это далеко не та жизнь, которая кипит в престижных районах на побережье. В этом и состоит контраст. Например, самая крупная фавела Рио — Росинья (Favela de Rocinh) находится рядом с богемным и престижным районом — Леблоном. А фавела Павау вклинилась между двумя самыми популярными пляжами — Копакабана и Ипанема.


Фавела Росинья. Фото: Reuters

Виден Леблон и с вершины другой фавелы — Видигаль.


Терраса отеля Mirante, построенного в трущобах Видигаль, Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters

Вид из трущоб Видигаль. Фото: Reuters

Единственное, в чем фавелы точно не проигрывают престижным районам, — так это видом на океан. За этот вид жители фешенебельных районов вынуждены переплачивать приличные деньги.

Леблон считается одним из престижных и богемных районов Рио-де-Жанейро, где цены на жилье просто зашкаливают. Стандартные апартаменты в 70 «квадратов» в прошлом году тут стоили не меньше 360 тысяч евро. Средняя цена за квадратный метр — 5 тысяч евро.


Фото: ru.luxuryestate.com

Фото: ru.luxuryestate.com

Фото: ru.luxuryestate.com

Фото: ru.luxuryestate.com

Например, лофт в центре Леблона (вторая береговая линия) продается за 389 тысяч евро. Площадь — всего 45 квадратных метров. Жилье продается полностью меблированным.

Таким же дорогим и престижным в Рио считается и район Ипанема.


Фото: ru.luxuryestate.com

Фото: ru.luxuryestate.com

Элитный пентхаус в центре Ипанемы продается за 2,4 миллиона долларов. Площадь — 150 квадратных метров. В нем четыре спальни и открытая терраса.


Фото: ru.luxuryestate.com

Фото: ru.luxuryestate.com

Фото: ru.luxuryestate.com

Представители среднего класса в основном предпочитают район Санта-Тереза и Копакабана.

 
 
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Цена квадратного метра в престижном районе в среднем стоит 5 тысяч евро.

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