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Внимание, розыск: следователи ищут очевидцев ДТП на трассе М4, в котором погибла 8-летняя девочка

25.09.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
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Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП на трассе М4 в Червенском районе, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.


Фото: Следственный комитет

Напомним, смертельный наезд произошел 18 августа, около 20.45. 30-летний водитель Toyota RAV4 ехал в сторону Могилева в крайней левой полосе. На 57-м километре трассы он совершил наезд на пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 8-летнюю девочку. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте происшествия.

— Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: Следственный комитет

Комплекс следственных действий по установлению обстоятельств происшествия продолжается. На основании постановлений следствия проводится ряд сложных экспертных исследований.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают очевидцев и свидетелей аварии. В частности, они разыскивают водителей двух легковых и грузового автомобилей, которые останавливались в крайней правой полосе перед нерегулируемым пешеходным переходом, и пропускали пересекающих проезжую часть малолетнюю девочку и ее старшую сестру перед наездом.


Фото: ГАИ Минской области

Граждане, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями вышеуказанного ДТП, могут обратиться в УСК по Минской области по адресу: город Минск, улица Аранская 1, кабинет 113, или по телефонам: 8 017 219-09-07, 8 029 755-32-75 (МТС), 8 044 574-62-16 (Velvom).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В частности, следователи разыскивают водителей двух легковых и грузового автомобилей, которые останавливались в крайней правой полосе перед переходом, и...

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