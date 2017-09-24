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Внимание, розыск: следователи ищут очевидцев ДТП на трассе М4, в котором погибла 8-летняя девочка
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев
Напомним, смертельный наезд произошел 18 августа, около 20.45. 30-летний водитель Toyota RAV4 ехал в сторону Могилева в крайней левой полосе. На 57-м километре трассы он совершил наезд на пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 8-летнюю девочку. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте происшествия.
— Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Комплекс следственных действий по установлению обстоятельств происшествия продолжается. На основании постановлений следствия проводится ряд сложных экспертных исследований.
В рамках уголовного дела следователи устанавливают очевидцев и свидетелей аварии. В частности, они разыскивают водителей двух легковых и грузового автомобилей, которые останавливались в крайней правой полосе перед нерегулируемым пешеходным переходом, и пропускали пересекающих проезжую часть малолетнюю девочку и ее старшую сестру перед наездом.
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В частности, следователи разыскивают водителей двух легковых и грузового автомобилей, которые останавливались в крайней правой полосе перед переходом, и...
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