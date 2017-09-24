ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коттеджи и дворцы площадью под тысячу квадратных метров: как выглядят и сколько стоят

25.09.2017 15:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большие дома нынче не в моде — требуют много внимания и ресурсов. Типичный коттедж нынче — 200−300 квадратных метров. Однако есть люди, которым нужен размах, простор. Мы рассмотрели предложения, которые вдвое, а то и втрое больше среднестатистических по метражу, а заодно изучили, чем заполняют интерьеры таких размеров.

600 «квадратов» на Малофеевской


Дом кирпичный, с декоративными решетками на окнах. Три этажа плюс цокольный этаж, общая площадь 600 м².



Участок 20 соток.


Есть гараж, беседка, сад. Крыша — черепица. Все коммуникации центральные. Огорожен — кирпичный забор, в подвале сауна с бассейном. Хотят за него 950 тысяч долларов, но готовы «рассмотреть предложения».

900: 600 плюс 300 на Долгиновском

Этот комплекс из двух домов на 19 сотках продается не первый год. Изобилие — первая ассоциация с этим семейным гнездом.


Здесь есть все — от множетсва жилых комнат и спортзала до бассейна.


Сам бассейн оборудован противотоком для плавания. В гостевом домике есть еще и джакузи на 6 человек, три сауны — турецкая, русская, инфракрасная — они отделаны кедром и абашем, купель, русская печь с лежанкой, варочной камерой, дровяной плитой; бильярдный стол, два камина.


Частный жилой комплекс продается со всем, что в нем есть. Хотят за него 1,2 миллиона долларов — но торг тоже возможен.

Тысяча «квадратов» в Минске

В этом комплексе из двух домов на Рябинницкой по белорусским нормативам могли бы жить 50 человек. Продается он под лозунгом «Для тех, кто понял жизнь».

На земельном участке в 28 соток находятся 2 дома. Вот так выглядят с улицы:


Основной дом из сибирской сосны ручной рубки, площадь 725 метров.



Дубовая лестница и двери. Паркет лиственница. Камин из мрамора.


В пристройке бассейн, баня.


А это гостевой домик — 273 квадратных метра.


Все коммуникации центральные. Хотят за все 1,65 миллиона долларов.

Дворец в Колодищах — 937 «квадратов»

Дворец располагается на 40 сотках.



Парадная лесница, классические интерьеры.




Все коммуникации — центральные. Есть два гаража. В доме пять спален, пять санузлов, баня, бассейн. Площадь участка — около 18 соток. Хотят за все 1,95 миллиона долларов.

Крепость на водохранилище

Мой дом — моя крепость — напоминают в рекламе четырехуровнего коттеджа в Прилепах, площадью 990 квадратных метров.


Там тоже есть небольшой бассейн, баня. Но есть и теплицы на участке в 30 соток.


Внутри вполне бюджетно. Цена прописана как договорная.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание, розыск: следователи ищут очевидцев ДТП на трассе М4, в котором погибла 8-летняя девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика