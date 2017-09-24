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Коттеджи и дворцы площадью под тысячу квадратных метров: как выглядят и сколько стоят
Большие дома нынче не в моде — требуют много внимания и ресурсов. Типичный коттедж нынче — 200−300 квадратных метров. Однако есть люди, которым нужен размах, простор. Мы рассмотрели предложения, которые вдвое, а то и втрое больше среднестатистических по метражу, а заодно изучили, чем заполняют интерьеры таких размеров.
600 «квадратов» на Малофеевской
Дом кирпичный, с декоративными решетками на окнах. Три этажа плюс цокольный этаж, общая площадь 600 м².
Участок 20 соток.
Есть гараж, беседка, сад. Крыша — черепица. Все коммуникации центральные. Огорожен — кирпичный забор, в подвале сауна с бассейном. Хотят за него 950 тысяч долларов, но готовы «рассмотреть предложения».
900: 600 плюс 300 на Долгиновском
Этот комплекс из двух домов на 19 сотках продается не первый год. Изобилие — первая ассоциация с этим семейным гнездом.
Частный жилой комплекс продается со всем, что в нем есть. Хотят за него 1,2 миллиона долларов — но торг тоже возможен.
Тысяча «квадратов» в Минске
В этом комплексе из двух домов на Рябинницкой по белорусским нормативам могли бы жить 50 человек. Продается он под лозунгом «Для тех, кто понял жизнь».
На земельном участке в 28 соток находятся 2 дома. Вот так выглядят с улицы:
Основной дом из сибирской сосны ручной рубки, площадь 725 метров.
Дубовая лестница и двери. Паркет лиственница. Камин из мрамора.
В пристройке бассейн, баня.
А это гостевой домик — 273 квадратных метра.
Все коммуникации центральные. Хотят за все 1,65 миллиона долларов.
Дворец в Колодищах — 937 «квадратов»
Дворец располагается на 40 сотках.
Крепость на водохранилище
Мой дом — моя крепость — напоминают в рекламе четырехуровнего коттеджа в Прилепах, площадью 990 квадратных метров.
Там тоже есть небольшой бассейн, баня. Но есть и теплицы на участке в 30 соток.
Внутри вполне бюджетно. Цена прописана как договорная.
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