Jaguar Land Rover выводит на рынок новый электромобиль - соперника Mercedes S-класса

Британская компания готовит к дебюту новое семейство моделей под суббрендом Road Rover, первый представитель которого появится на рынке к 2020 году. Об этом сообщает британское издание Autocar .





Если верить британским журналистам, первым Road Rover будет электромобиль, который по уровню роскоши и отделки интерьера будет соперничать с Mercedes S-класса. При этом грядущая «пятидверка», судя по изображениям художников из Autocar, будет, по сути, «паркетником» — по прогнозам Jaguar Land Rover, продажи SUV и кроссоверов к 2020 году во всем мире составят 22 миллиона единиц, поэтому будущие новинки под маркой Road Rover так или иначе будут с «внедорожным» уклоном.





Первая модель Road Rover будет электрической. Характеристик силовой установки в Autocar не приводят, зато уверяют, что дальность хода у британской «электрички» составит 482 км, а на разгон до 100 км/ч она будет тратить менее пяти секунд. К слову, в ряду Land Rover автомобиль с таким обозначением уже был — в 50-е гг. имя Road Rover носила экспериментальная модель, которая, по замыслу, должна была занять нишу между легковушками Rover и внедорожниками Land Rover.

Премьера нового Road Rover ожидается в конце 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, старт продаж запланирован на начало 2020 года.