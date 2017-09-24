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Jaguar Land Rover выводит на рынок новый электромобиль - соперника Mercedes S-класса

25.09.2017 15:36 — Разное | Tut.by  
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Британская компания готовит к дебюту новое семейство моделей под суббрендом Road Rover, первый представитель которого появится на рынке к 2020 году. Об этом сообщает британское издание Autocar.


Если верить британским журналистам, первым Road Rover будет электромобиль, который по уровню роскоши и отделки интерьера будет соперничать с Mercedes S-класса. При этом грядущая «пятидверка», судя по изображениям художников из Autocar, будет, по сути, «паркетником» — по прогнозам Jaguar Land Rover, продажи SUV и кроссоверов к 2020 году во всем мире составят 22 миллиона единиц, поэтому будущие новинки под маркой Road Rover так или иначе будут с «внедорожным» уклоном.


Первая модель Road Rover будет электрической. Характеристик силовой установки в Autocar не приводят, зато уверяют, что дальность хода у британской «электрички» составит 482 км, а на разгон до 100 км/ч она будет тратить менее пяти секунд. К слову, в ряду Land Rover автомобиль с таким обозначением уже был — в 50-е гг. имя Road Rover носила экспериментальная модель, которая, по замыслу, должна была занять нишу между легковушками Rover и внедорожниками Land Rover.

Премьера нового Road Rover ожидается в конце 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, старт продаж запланирован на начало 2020 года.

 
 
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Компания Jaguar Land Rover выведет на рынок суббренд Road Rover. Под новой маркой будут продаваться дорожные автомобили, но с внедорожным уклоном.

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