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В Ольшанах лоб в лоб столкнулись Opel и Audi: пострадали четыре человека
Четыре человека получили травмы в ДТП, которое произошло днем 24 сентября в Ольшанах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
По предварительной информации, 39-летний водитель ехал на Opel Zafira по трассе Р88 Житковичи — Д. Городок — граница Украины (улица Гагарина в Ольшанах). На 55-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным Audi, которым управлял 22-летний гомельчанин.
В результате столкновения водители и два пассажира Audi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что только водители были пристегнуты ремнями безопасности.
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Авария произошла 24 днем сентября на улице Гагарина.
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