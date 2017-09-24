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В Перми на парковке оставили бронетранспортер

25.09.2017 16:05 — Разное | Tut.by  
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На одной из городских парковок Перми был оставлен настоящий бронетранспортер, пишет местный портал progorod59.ru. Судя по внешнему виду, техника используется и за ней ухаживает. Прохожие не преминули сделать фото и выложить их в сеть.


Фото: business-class.su

На самом деле на снимках не БТР, а бывшая российская командно-штабная машина с демонтированным оборудованием, от которой осталось только шасси УНШ-10.
УНШ-10 или унифицированное шасси для создания специальных колесных машин построено с использованием узлов и агрегатов БТР-80.


Фото: business-class.su

Такие машины, как и обычные БТР, БРДМ и даже танки можно купить в России в гражданское пользование. Кстати, белорусы тоже могут обзавестись бронетранспортером, купив его на распродаже военного имущества.

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На самом деле на снимках не БТР, а бывшая российская командно-штабная машина.

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