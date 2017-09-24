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В Перми на парковке оставили бронетранспортер
На одной из городских парковок Перми был оставлен настоящий бронетранспортер, пишет местный
На самом деле на снимках не БТР, а бывшая российская командно-штабная машина с демонтированным оборудованием, от которой осталось только шасси УНШ-10.
Такие машины, как и обычные БТР, БРДМ и даже танки можно купить в России в гражданское пользование. Кстати, белорусы тоже могут обзавестись бронетранспортером, купив его на распродаже военного имущества.
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На самом деле на снимках не БТР, а бывшая российская командно-штабная машина.
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