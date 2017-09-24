Хоккеисты минского продолжат сегодня выездную серию чемпионата КХЛ матчем в Ханты-Мансийске против местной «Югры».

Аутсайдер Восточной конференции — вполне подходящий вариант, чтобы прервать мини-серию из двух гостевых неудач, случившихся у «зубров» в Астане (1:4) и Новосибирске (1:2).

В 12 матчах нынешнего сезона «Югра» лишь 1 раз выиграла в основное время, а еще по 1 победе добыла в овертайме и по буллитам. В остальных поединках сибиряки потерпели 9 поражений (2 из них в овертайме). С 9 очками «Югра» занимает предпоследнее место среди 14 команд «Востока» и идет на третьей строке снизу среди 27 клубов в общей таблице чемпионата КХЛ. Кроме того, наряду с абсолютным аутсайдером лиги рижским «Динамо» ханты-мансийцы меньше всех забили (20 шайб) и больше всех пропустили (48).

Нынче серия поражений «Югры» достигла уже 6 поражений кряду, причем последнее из них (1:9 от питерского СКА) стало самым крупным в истории клуба.

Правда, главный тренер «Югры» Игорь Захаркин рассчитывает на то, что именно болезненная оплеуха от СКА заденет его подопечных за живое и поможет взбодриться перед встречей с минчанами.

Что касается баланса прошлых дуэлей с «Югрой», то он никак не располагает «зубров» к расслаблению. В 14 матчах каждому из соперников досталось по 7 побед, и даже разница шайб высвечивает равенство: 43−43.

Обнадеживающая новость из стана «Динамо» в том, что накануне в Ханты-Мансийске полноценную тренировку провел капитан команды Владимир Денисов, пропустивший месяц из-за травмы.



Фото: hcdinamo.by

Правда, появится ли он на льду в матче с «Югрой», станет известно ближе к началу игры.

В турнирной таблице Западной конференции минские динамовцы занимают 11-е место среди 13 команд. В активе «зубров» 14 очков после 14 матчей (4 победы в основное время, 1 поражение по буллитам, 1 — в овертайме и 8 — в основное время; разница шайб 23−32). Отставание от зоны плей-офф — 6 очков.