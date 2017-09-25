Петровский: Германию ожидает очень неустойчивое правительство /

Результат выборов в Бундестаг оказался ожидаемым для партии Ангелы Меркель, однако главный вопрос накануне выборов состоял в том, какое количество процентных пунктов партия ХДС/ХСС потеряет во время голосования, отметил политический эксперт Петр Петровский в беседе на радио Sputnik Беларусь.



© REUTERS/ Gero Breloer/POOL С кем победительница Меркель собирается формировать правительство

" Потеря девяти процентных пунктов предрекает очень неустойчивую коалицию . Это значит, что Меркель придется идти на коалицию вместе со свободными демократами, которые вернулись в Бундестаг с неплохим результатом, а также с "зелеными", это так называемая "Ямайская коалиция", — сказал Петровский.

По мнению эксперта, если такая коалиция будет сформирована, это сделает правительство слишком неустойчивым сразу по нескольким причинам.

"Во-первых, свободные демократы совершенно по-другому смотрят на проблемы экологии и альтернативной энергетики. С другой стороны, внешняя политика будет более "заидеологизированной", ценностный фактор будет играть более явную роль, потому что "зеленые", в частности, как это ни странно, выступают за усиление роли НАТО как некого жандарма, обеспечивающего выполнение либеральных ценностей. И в отношении России данное правительство будет вести более жесткую и непримиримую политику ", — отметил Петровский.

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