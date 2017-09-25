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Петровский: Германию ожидает очень неустойчивое правительство
25.09.2017 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Результат выборов в Бундестаг оказался ожидаемым для партии Ангелы Меркель, однако главный вопрос накануне выборов состоял в том, какое количество процентных пунктов партия ХДС/ХСС потеряет во время голосования, отметил политический эксперт Петр Петровский в беседе на радио Sputnik Беларусь.
© REUTERS/ Gero Breloer/POOL
"
По мнению эксперта, если такая коалиция будет сформирована, это сделает правительство слишком неустойчивым сразу по нескольким причинам.
"Во-первых, свободные демократы совершенно по-другому смотрят на проблемы экологии и альтернативной энергетики. С другой стороны, внешняя политика будет более "заидеологизированной", ценностный фактор будет играть более явную роль, потому что "зеленые", в частности, как это ни странно, выступают за усиление роли НАТО как некого жандарма, обеспечивающего выполнение либеральных ценностей. И
Полную версию беседы с политическим экспертом Петром Петровским слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт Петр Петровский прокомментировал радио Sputnik Беларусь итог выборов в Бундестаг и дал свой прогноз о том, какие изменения во внутренней и...
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