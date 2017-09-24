Маркетинг БАТЭ подготовил масштабный перфоманс и призывает болельщиков приходить заранее на поединок команды в групповом раунде Лиги Европы против «Арсенала». Напомним, игра пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября и начнется в 20.00.



Первый перфоманс на «Борисов-Арене» случился в прошлом году на мачте против сборной Франции. Тогда зрителям предложили надеть белые майки. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На каждом сидении в чаше стадиона будет размещен полиэтиленовый лист желтого или синего цвета, который необходимо в определенный момент поднять над головой.

Зрителей просят занять свои места как минимум за 10 минут до стартового свистка. Успех перфоманса зависит в первую очередь от организованности болельщиков, отмечают организаторы на сайте клуба .