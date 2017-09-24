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БАТЭ перед матчем с "Арсеналом" проведет масштабный перфоманс на "Борисов-Арене"
Маркетинг БАТЭ подготовил масштабный перфоманс и призывает болельщиков приходить заранее на поединок команды в групповом раунде Лиги Европы против «Арсенала». Напомним, игра пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября и начнется в 20.00.
На каждом сидении в чаше стадиона будет размещен полиэтиленовый лист желтого или синего цвета, который необходимо в определенный момент поднять над головой.
Зрителей просят занять свои места как минимум за 10 минут до стартового свистка. Успех перфоманса зависит в первую очередь от организованности болельщиков, отмечают организаторы
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Зрителей просят занять свои места как минимум за 10 минут до стартового свистка.
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