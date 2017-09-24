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"Обвинение не предъявлено". Задержанная в Турции за ДТП гродненка все еще находится в изоляторе
Родители девушки смогли встретиться с ней, также на месте работает адвокат, однако пока обвинение гродненке не предъявлено. Об этом рассказали родственники девушки.
Напомним, смертельное ДТП произошло в турецком курортном городе Сиде в ночь с 30 на 31 августа. 23-летняя гродненка Катя в результате аварии погибла, ее подругу задержала местная полиция.
В машине находились четверо: двое мужчин, граждан Турции, и две девушки Кати, жительницы Гродно. Как и что случилось — пока непонятно, но известно, что машину занесло на дороге и она перевернулась несколько раз.
Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. На передних сиденьях находились другая Катя и еще один турок, они были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.
Тело погибшей девушки привезли
— На данный момент родители с Катей встретились. Обвинение ей еще не предъявлено, она находится в следственном изоляторе, — рассказала сестра девушки. Родители задержанной гродненки сейчас находятся в Турции.
В Турции в минувшую субботу с туристом из Беларуси произошел еще один несчастный случай — 17-летний бармен убил 28-летнего жителя Бреста.
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Родители девушки смогли встретиться с ней, также на месте работает адвокат, однако пока обвинение гродненке не предъявлено.
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