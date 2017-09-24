Родители девушки смогли встретиться с ней, также на месте работает адвокат, однако пока обвинение гродненке не предъявлено. Об этом рассказали родственники девушки.

Напомним, смертельное ДТП произошло в турецком курортном городе Сиде в ночь с 30 на 31 августа. 23-летняя гродненка Катя в результате аварии погибла, ее подругу задержала местная полиция.

В машине находились четверо: двое мужчин, граждан Турции, и две девушки Кати, жительницы Гродно. Как и что случилось — пока непонятно, но известно, что машину занесло на дороге и она перевернулась несколько раз.

Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. На передних сиденьях находились другая Катя и еще один турок, они были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.

Тело погибшей девушки привезли на родину только 8 сентября. Вторая Катя оставалась в следственном изоляторе. Долгое время родители девушки, которые практически сразу же вылетели в Турцию, не могли с ней встретиться.

— На данный момент родители с Катей встретились. Обвинение ей еще не предъявлено, она находится в следственном изоляторе, — рассказала сестра девушки. Родители задержанной гродненки сейчас находятся в Турции.

В Турции в минувшую субботу с туристом из Беларуси произошел еще один несчастный случай — 17-летний бармен убил 28-летнего жителя Бреста.