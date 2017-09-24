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Белорусская финалистка ЧЕ-2016 по легкой атлетике дисквалифицирована за допинг
Белорусская легкоатлетка Анастасия Пузакова дисквалифицирована на четыре года за допинг, сообщает официальный
В пробе спортсменки обнаружен 1-тестостерон и его метаболит. Срок дисквалификации — с 6 июля 2017 года по 5 июля 2021 года. Все результаты спортсменки, показанные с 7 июля 2017 года, аннулированы.
Анастасия Пузакова
Также на 4 года дисквалифицирован представитель сборной Беларуси по муай-тай Максим Жук. В его пробе обнаружен торасемид, срок дисквалификации — с 10 августа 2017 года по 9 августа 2021 года. Все его результаты, начиная с 7 июля 2017 года, аннулированы.
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Белорусская легкоатлетка Анастасия Пузакова дисквалифицирована на четыре года за допинг.
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