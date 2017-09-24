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Обновление через iTunes превращает iPhone в "кирпичи"
В Twitter, а также на форумах компании Apple появилось множество сообщений о проблемах с обновлением iPhone через iTunes. На это
При обновлении пользователи получают ошибку 3503, которая превращает смартфоны в «кирпичи». Скорее всего, проблема связана с TSS-серверами Apple. Отмечается, что она возникает лишь при обновлении или восстановлении смартфонов через iTunes для Windows. Компания пока никак не отреагировала на возникшую ситуацию.
Пользователи, которые столкнулись с проблемой, пока не нашли способа ее решить. Если вы планируете обновить операционную систему на своем смартфоне Apple, не делайте это через iTunes для Windows.
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При обновлении пользователи получают ошибку 3503, которая превращает смартфоны в "кирпичи".
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