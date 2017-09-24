В Twitter, а также на форумах компании Apple появилось множество сообщений о проблемах с обновлением iPhone через iTunes. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.Ru.





При обновлении пользователи получают ошибку 3503, которая превращает смартфоны в «кирпичи». Скорее всего, проблема связана с TSS-серверами Apple. Отмечается, что она возникает лишь при обновлении или восстановлении смартфонов через iTunes для Windows. Компания пока никак не отреагировала на возникшую ситуацию.

@AppleSupport my iphone 6s is stuck in restore mode after trying to update to iOS11. iTunes gives error 3503. Many with same error it seems. — Matt Brignell (@Brignell) 25 сентября 2017 г.

@AppleSupport my iphone is always in UMD mode and I can´t restore it because there is an 3503 error. That happens since iOS 11. Help please. — Fernando Guil (@fernandoguil98) 25 сентября 2017 г.

@AppleSupport cannot restore iPhone error 3503.Please check your signature server — Peerasak Longchit (@assert55150) 25 сентября 2017 г.

Пользователи, которые столкнулись с проблемой, пока не нашли способа ее решить. Если вы планируете обновить операционную систему на своем смартфоне Apple, не делайте это через iTunes для Windows.

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