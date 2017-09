В Twitter, а также на форумах компании Apple появилось множество сообщений о проблемах с обновлением iPhone через iTunes. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.Ru.

При обновлении пользователи получают ошибку 3503, которая превращает смартфоны в «кирпичи». Скорее всего, проблема связана с TSS-серверами Apple. Отмечается, что она возникает лишь при обновлении или восстановлении смартфонов через iTunes для Windows. Компания пока никак не отреагировала на возникшую ситуацию.

@AppleSupport my iphone 6s is stuck in restore mode after trying to update to iOS11. iTunes gives error 3503. Many with same error it seems.