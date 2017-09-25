«С вами у нас нет проблем». В чем скооперируются Лукашенко и Кадыров?

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Тема расширения производственной кооперации между Минском и Грозным стало ключевой на встрече Александра Лукашенко с приехавшим с официальным визитом в Беларусь главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Мы очень хорошо осведомлены о развитии Чеченской Республики, очень рады за это. Вы просто молодцы: подняли из руин, из пепла свой клочок земли, вселили уверенность в народ, - отметил глава Беларуси, приветствуя гостя. - Для нас Чеченская Республика - очень перспективный, авторитетный регион. Что касается экономических отношений, мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, но с вами вместе работать и на Кавказе. Мы спокойно можем там строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере».

Президент уверен в перспективности такого сотрудничества. «Но речь идет только о высокотехнологичном продукте, который сегодня востребован в вашем регионе и России вообще», - подчеркнул глава государства.

По мнению Александр Лукашенко, производственная кооперация - это наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, которая позволяет обеспечить потребности регионального рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места.

«Я очень вас поддерживаю, вы молодцы, что ориентированы именно на высокие технологии - это завтрашний день. Если бы вы ориентировались на сегодня - через год-два были бы в хвосте, а так замахнулись на очень серьезные проекты, и мы готовы участвовать, искать свое место в них», - заявил президент.

В частности, глава Беларуси отметил возможности расширения кооперации с учетом запуска в Чечне автомобильного производства.

«У нас есть предприятия, которые имеют опыт сотрудничества с Россией, допустим, «Автокомпоненты». Мы можем сотрудничать с вами. Конечно, вы можете эти автокомпоненты, откровенно говоря, купить в любой стране, с любым бизнесменом договориться. Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность. У нас государство отвечает за подобные вещи», - сказал он.

Перспективным направлением сотрудничества, по мнению главы Беларуси, могла стать нефтепереработка.

«Можем предложить свои услуги, если вы еще глубоко занимаетесь вопросами добычи нефти, переработки. Наша компания «Белоруснефть» работает во многих частях мира», - констатировал глава государства. Также было обращено внимание на производство пассажирской и коммунальной техники.

«Посмотрите - если вам понравится, попробуйте и у себя. Можем создать совместное производство и с вами производить эту технику», - заметил Александр Лукашенко.

Белорусские специалисты также могут подключиться к развитию в Чеченской Республике сельского хозяйства и деревни в целом.

«Кавказ всегда славился уровнем развития села. Я уверен, на Кавказе село всегда будет существовать, будет жить. Может, что-то вы найдете и у нас полезное», - добавил президент.

Отдельное внимание следует уделить развитию туризма, считает белорусский лидер.

В свою очередь Рамзан Кадыров подчеркнул интерес Чеченской Республики к развитию отношений с Беларусью и отметил наличие большого уважения среди жителей Кавказского региона к белорусскому лидеру.

«Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами. Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию. За то, что вы строите государство, защищаете интересы своего народа на высшем уровне. Нам не безразлична ваша страна. И наши страны давно связывают дружеские, братские отношения», - констатировал он.

Рамзан Кадыров согласился, что развитие межрегионального сотрудничества укрепляет и белорусско-российские отношения в целом.

«Мы несколько лет изучаем экономику вашей страны. Наше правительство работает, есть взаимодействие. Уверен, что сегодняшняя встреча послужит не на словах, а на деле развитию наших отношений в экономическом, промышленном, сельскохозяйственном плане», - сказал глава Чеченской Республики.

Александр Лукашенко не преминул отметить общее, что объединяет Беларусь и Чечню.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «С вами у нас нет проблем». В чем скооперируются Лукашенко и Кадыров? Тема расширения производственной кооперации между Минском и Грозным стало ключевой на встрече Александра Лукашенко с приехавшим с официальным визитом в Беларусь...

«С вами у нас нет проблем, потому что у вас государственная структура имеет сильную власть, очень сильное влияние на все секторы. Точно так же и у нас», - заявил он.