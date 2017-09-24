Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в Минск посетил Минский автозавод. На предприятии он протестировал автобус с газовым двигателем и проехал в качестве пилота на спортивном грузовике.





— Сегодня я еще раз убедился, что МАЗ — великий завод-гигант, который выпускает прекрасную продукцию мирового качества", — поделился впечатлениями Рамзан Кадыров.





Чеченской делегации показали 16 мазовских новинок. На площадке выстроили автобусы, грузовики, самосвалы, дорожные машины и передвижные офисы. Больше всего Рамзана Кадырова заинтересовал газовый автобус МАЗ 203 с низкой посадкой — его «предшественники» уже курсируют в российских городах. Глава Чечни решил опробовать «ситибас» лично: сел за руль, придавил педаль газа и сделал круг на территории завода. Поездкой остался доволен: похвалил разработчиков и предложил сотрудничать.





Вслед за автобусом Кадыров заприметил спортивный грузовик МАЗ-5309 — точно такой же, на котором белорусские гонщики покоряют ралли-рейды «Дакар» и «Шёлковый путь». Неожиданно для всех глава Чечни решил протестировать спорткар в качестве пилота, а не штурмана.

— По сути, это первый случай, когда глава делегации решается сесть за руль «боевой машины», управлять которой могут только опытные водители. Мы были приятно удивлены, — признались на заводе.





Мазовские автомобили Кадырову понравились.

— Техника произвела на меня большое впечатление. Теперь будем налаживать тесные и выгодные для МАЗа, Минска и Чечни деловые связи, — пообещал он и оставил запись в книге почетных гостей.

Минский автозавод планирует расширить взаимодействие с Чечней. В частности, речь идет о сотрудничестве с транспортными и коммунальными организациями этой республики, которые нуждаются в надежной грузовой и пассажирской автотехнике. Предполагается, что посещение предприятия Рамзаном Кадыровым придаст импульс этим отношениям.