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Русаков: как идут поиски ребенка, пропавшего в Беловежской пуще

25.09.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Поиски 10-летнего Максима Мархалюка, ушедшего в лес у деревни Новый Двор, продолжаются более недели. В деревню съезжаются волонтеры, работает поисково-спасательный отряд "Ангел", поисковые действия отрабатывают подразделения МЧС, МВД, привлечены и военные. Ежедневно в поисках задействовано от 500 до нескольких тысяч человек.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков в гостях у ведущего радио Александра Кривошеева и продюсера агентства Sputnik Беларусь Павла Антонова рассказывает о том, как идут поиски пропавшего ребенка, как можно избежать подобной трагической ситуации и что делать, если вы заблудились в лесу.

Свои вопросы гостю радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 25 7991228. Телефон студии +375 17 2378079. Вопросы вы также можете оставлять в комментариях под этим материалом.

Беседу с начальником отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрием Русаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
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Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков на радио Sputnik Беларусь рассказывает о ходе...

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