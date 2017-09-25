Русаков: как идут поиски ребенка, пропавшего в Беловежской пуще

Поиски 10-летнего Максима Мархалюка, ушедшего в лес у деревни Новый Двор, продолжаются более недели. В деревню съезжаются волонтеры, работает поисково-спасательный отряд "Ангел", поисковые действия отрабатывают подразделения МЧС, МВД, привлечены и военные. Ежедневно в поисках задействовано от 500 до нескольких тысяч человек.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков в гостях у ведущего радио Александра Кривошеева и продюсера агентства Sputnik Беларусь Павла Антонова рассказывает о том, как идут поиски пропавшего ребенка, как можно избежать подобной трагической ситуации и что делать, если вы заблудились в лесу.

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Беседу с начальником отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрием Русаковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.