Суд Первомайского района начал в понедельник рассмотрение одного из самых громких процессов в истории белорусского футбола — дела о договорных матчах в высшей и первой лигах Беларуси, а также Кубке страны. SPORT.TUT.BY рассказывает, что стало известно после первого дня слушаний.





В качестве обвиняемых сегодня суд посетили бывший украинский баскетболист Ярослав Лемик, экс-футболист Вячеслав Замара, ассистент тренера «Ислочи» Владимир Маковский, работавший в «Луче» Юрий Сыроквашко, а также действующие на то время игроки: Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Илья Гаврилов («Гранит»), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (оба — «Луч»). Все они обвиняются по статье 253 и признали свою вину.

Главными организаторами матчей были граждане России и Украины. Белорусы, по большей части, выступали посредниками.

Договорными сторона обвинения считает пять поединков. Причем некоторые из них не завершились ожидаемым образом.

«Ислочь» — «Динамо-Брест» — 2:4

Российские организаторы попросили бывшего белорусского футболиста Вячеслава Замару свести их с кем-нибудь из футбольного клуба «Ислочь». Замара познакомил россиян с бывшим футболистом сборной Беларуси Владимиром Маковским, после чего, по его словам, отстранился от дела. Всего Маковскому было передано 10 000 долларов за то, чтобы он посодействовал нужному результату — после первого тайма «Ислочь» не должна была выигрывать у брестского «Динамо». За обеспечение необходимого исхода футболисты клуба Юрий Рыжко, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Александр Лебедев, Александр Папуш и Иван Денисевич получили по 1 000 долларов, Александр Алумона — 600.

После первого тайма «Ислочь» проигрывала 2:3, а организаторы «договорняка» особенно довольны оказались игрой команды в обороне, так как голы были пропущены после ошибок в защите. Хотя изначально больше полагались на форвардов, которые не должны были забивать, но отличились дважды.

До игроков «Ислочи» сегодня очередь сегодня не дошла, а потому их показания будут озвучены только во вторник.

«Барановичи» — «Ошмяны» — 1:0

По словам Вячеслава Замары, принимавшего участия в организации договорного матча, эту встречу таковой считать нельзя. Перед встречей четверо игроков гостей получили 1000 долларов за проигрыш «Барановичам», но по ходу поединка украинские организаторы решили отменить «договорняк». Получается, что «Ошмяны» уступили в чисто игровом поединке. Тем не менее, деньги игрокам разрешили оставить себе. Егор Гудель, Виталий Желудок и Алексей Сакович получили по 300 долларов, а оставшийся в запасе Вячеслав Палазник — 100.

К слову, это было не последнее сотрудничество с игроками «Ошмян». О матче с «Лучом» будет чуть ниже, а, по информации «Прессбола», под подозрение попал и поединок с «Днепром».

Согласие игроков можно объяснить серьезными финансовыми проблемами клуба. Футболисты долго не получали зарплаты, многим приходилось подрабатывать на стройке и заправке.

«Луч» — «Гомельжелдортранс» — 3:1

Украинцы Евгений Шмаков и Ярослав Лемик при содействии Вячеслава Замары и Юрия Сыроквашко попытались организовать договорной матч в домашнем поединке «Луча» с «Гомельжелдортрансом». Бывший баскетболист двухметровый Ярослав Лемик приехал с Западной Украины, чтобы передать белорусам деньги на организацию матча. Стоимость «договорняка» — 4000 долларов на всех участников.

Юрий Сыроквашко, по его собственным словам, согласился на участие из-за финансовых проблем и необходимости оплачивать лечение перенесшей онкологию жены. Известно, что деньги получили футболисты команды Игорь Журавлев, Андрей Напорко, Сергей Шуманов.

Гости должны были выиграть первый тайм, но были столь слабы, что даже не доходили до ворот. В итоге «Луч» после 45 минут матча вел 3:0, а следовательно ставка украинских организаторов не сыграла, что сильно их разозлило. Отыграться решено было в матче «Луча» с уже знакомыми «Ошмянами».

«Ошмяны» — «Луч» — 3:3

4 000 долларов для игроков «Ошмян» и 2 000 — для «Луча». Эти суммы должны были гарантировать довольно необычный исход. После первого тайма выигрывать необходимо было хозяевам, а по итогу победить велено было гостям. Первую часть плана удалось реализовать (1:0), а вот со второй что-то не вышло — 3:3. Вратарь «Ошмян» Виталий Желудок сказал, что он отбивал удары соперника, так как участвовать в «договорняке» не хотел, а деньги взял под угрозой расправы.

После встречи начались задержания. Сначала был арестован Ярослав Лемик, а по пути в Минск и футболисты «Ошмян». Юрий Сыроквашко говорит, что, увидев это, он запаниковал и попросил попутчика остановить машину. После чего выбежал и спрятал 2000 долларов в лесу. Где именно — не помнит.

БАТЭ — «Гранит» — 5:0

Пока что это самый запутанный эпизод дела. Сыроквашко по просьбе Шмакова организовал встречу с вратарем «Гранита» Ильей Гавриловым. Шмаков предложил голкиперу 18 000 долларов, чтобы тот пропустил не менее трех мячей в кубоковой игре против БАТЭ. Гаврилов отказался от участия, отметив, что никакого смысла в договорном матче нет.

— Ребята неделю не тренируются, полкоманды пьянствует, кондиций нет, — по словам Сыроквашко, сказал Гаврилов.

Шмаков остался доволен этим ответом, а БАТЭ выиграл 5:0, забив Гаврилову трижды в первом тайме. Впрочем, непосредственной вины вратаря в пропущенных мячах нет. Более того, он сделал несколько впечатляющих сэйвов, не дав борисовчанам победить еще крупнее.

18 000 долларов Шмаков никому не выплатил, но, получив часть денег по другому поводу, Сыроквашко перечислил 1500 рублей находившемуся в то время в тяжелом финансовом положении Гаврилову.

Показания самого вратаря, вероятно, будут озвучены во вторник.