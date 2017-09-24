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20-летний белорус о первой шайбе в КХЛ: Вообще я любитель отдать. Однако сейчас решил бросать

25.09.2017 20:39 — Разное | Tut.by  
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Впервые отличившийся за минское «Динамо» 20-летний Дмитрий Буйницкий в интервью пресс-службе «зубров» рассказал о победе над «Югрой».


Дмитрий Буйницкий. Фото: hcdinamo.by

— Конечно, ждал этой первой шайбы в КХЛ. Думаю, любой нападающий ждет голов, даже если уже забивал раньше. Была и еще одна хорошая возможность в этом матче. А вообще получилась напряженная игра, с обилием моментов, которые мы не смогли реализовать. Но главное, что взяли три очка. Поздравляю всех с победой! Все отлично!

— В эпизоде с голом не было соблазна отдать передачу Китарову и избавиться от ответственности?

— Ну вообще я любитель отдать. Однако сейчас решил бросать и не прогадал.

— Перед матчем обсуждали слабость «Югры», которая потерпела шесть поражений подряд?

— Нет, таких мыслей ни у кого не возникало. Настраивались очень серьезно.

— Не возникало отчаяния, что мы так много шансов не реализуем? Ведь поединок явно складывался в нашу пользу.

— Это хоккей. Бывает и такое. Главное, что победили. Теперь надо двигаться дальше.

 
 
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Впервые отличившийся за минское "Динамо" Дмитрий Буйницкий рассказал о победе над "Югрой".

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