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20-летний белорус о первой шайбе в КХЛ: Вообще я любитель отдать. Однако сейчас решил бросать
Впервые отличившийся за минское «Динамо» 20-летний Дмитрий Буйницкий в интервью
— Конечно, ждал этой первой шайбы в КХЛ. Думаю, любой нападающий ждет голов, даже если уже забивал раньше. Была и еще одна хорошая возможность в этом матче. А вообще получилась напряженная игра, с обилием моментов, которые мы не смогли реализовать. Но главное, что взяли три очка. Поздравляю всех с победой! Все отлично!
— В эпизоде с голом не было соблазна отдать передачу Китарову и избавиться от ответственности?
— Ну вообще я любитель отдать. Однако сейчас решил бросать и не прогадал.
— Перед матчем обсуждали слабость «Югры», которая потерпела шесть поражений подряд?
— Нет, таких мыслей ни у кого не возникало. Настраивались очень серьезно.
— Не возникало отчаяния, что мы так много шансов не реализуем? Ведь поединок явно складывался в нашу пользу.
— Это хоккей. Бывает и такое. Главное, что победили. Теперь надо двигаться дальше.
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Впервые отличившийся за минское "Динамо" Дмитрий Буйницкий рассказал о победе над "Югрой".
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