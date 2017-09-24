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ФПБ предлагает обязать нанимателей продлевать контракты всем добросовестным работникам
Федерация профсоюзов
Об этом руководство ФПБ заявило во время рабочей встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания.
— По контрактной системе мы сегодня говорим о том, что если человек работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контакт на максимальный срок, — подчеркнул председатель ФПБ Михаил Орда.
По его словам, сегодня есть проблема, когда при оптимизации или реструктуризации на предприятии работнику просто не продлевают контракт. В то же время существует отработанный механизм — сокращение. Эта система прежде всего дает возможность и время перетрудоустроиться, человеку выплачивается пособие. Сегодня в отношении тех, кто работает по контракту, требуются дополнительные меры законодательной защиты, считают в ФПБ.
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Федерация профсоюзов предлагает сделать обязательным продление контрактов с добросовестными работниками.
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