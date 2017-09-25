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Мария Шарапова опубликовала загадочное фото с обручальным кольцом на безымянном пальце
Экс первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в
В подписи к фото значится хештег #togetherwithme, что переводится как «вместе со мной». Как отмечает «
Выводы же о свадьбе делать рано: кольцо у Марии на правой руке, а когда она обручилась с баскетболистом Сашей Вуячичем, то носила обручальное кольцо на левой, — напоминает
Недавно Мария Шарапова, презентовавшая свою автобиографическую книгу «Неудержимая», ответила на
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Экс первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в инстаграме опубликовала фото с четырьмя кольцами на безымянном пальце, одно из них похоже на...
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