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Мария Шарапова опубликовала загадочное фото с обручальным кольцом на безымянном пальце

25.09.2017 22:50 — Разное | Tut.by  
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Экс первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в инстаграме опубликовала фото с четырьмя кольцами на безымянном пальце, одно из них похоже на обручальное.

 

#togetherwithme

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Сен 25 2017 в 9:22 PDT

В подписи к фото значится хештег #togetherwithme, что переводится как «вместе со мной». Как отмечает «Р-Спорт», этот хештег связан также с одноименным тайским сериалом («Together with me»), который повествует об отношениях двух геев.

Выводы же о свадьбе делать рано: кольцо у Марии на правой руке, а когда она обручилась с баскетболистом Сашей Вуячичем, то носила обручальное кольцо на левой, — напоминает Sports.ru.

Недавно Мария Шарапова, презентовавшая свою автобиографическую книгу «Неудержимая», ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах. Тогда же она призналась, что сейчас у нее постоянного спутника нет.

 
 
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Экс первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в инстаграме опубликовала фото с четырьмя кольцами на безымянном пальце, одно из них похоже на...

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