Мария Шарапова опубликовала загадочное фото с обручальным кольцом на безымянном пальце

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в инстаграме опубликовала фото с четырьмя кольцами на безымянном пальце, одно из них похоже на обручальное.

#togetherwithme Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Сен 25 2017 в 9:22 PDT

В подписи к фото значится хештег #togetherwithme, что переводится как «вместе со мной». Как отмечает « Р-Спорт », этот хештег связан также с одноименным тайским сериалом («Together with me»), который повествует об отношениях двух геев.

Выводы же о свадьбе делать рано: кольцо у Марии на правой руке, а когда она обручилась с баскетболистом Сашей Вуячичем, то носила обручальное кольцо на левой, — напоминает Sports.ru .

Недавно Мария Шарапова, презентовавшая свою автобиографическую книгу «Неудержимая», ответила на вопрос о своих бывших бойфрендах . Тогда же она призналась, что сейчас у нее постоянного спутника нет.