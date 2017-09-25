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Льготы для работы ИП и предприятий на селе: кто и какие послабления получит по указу президента
С 1 января 2018 года ИП и предприятия смогут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Это предусмотрено президентским указом № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который был сегодня
Кого коснутся изменения?
ИП и юрлица смогут на льготных условиях осуществлять на селе розничную
На какой срок предусмотрены льготы?
Работать на льготных условиях ИП и юрлица смогут с 1 января 2018 года. Послабления в работе будут действовать для них до 31 декабря 2022 года.
На каких льготных условиях будут работать ИП и юрлица?
Снимут ограничения по торговле алкоголем
ИП при соблюдении других ограничений в области оборота алкогольных напитков, установленных законодательством, вправе осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками в расположенных на территории сельской местности магазинах и (или) павильонах независимо от торговой площади.
Юрлица при соблюдении других ограничений в области оборота алкогольных напитков, установленных законодательством, смогут осуществлять розничную торговлю алкоголем:
Торговля сможет обходить антимонопольный ценз
Торговые сети, доля которых в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах районов, в которых расположены принадлежащие им торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает 20%, смогут приобретать, арендовать на территории сельской местности в границах этих районов дополнительную торговую площадь для осуществления розничной торговли или совершать иные действия, направленные на увеличение такой площади.
Помещения предоставят без аукционов
Капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, находящиеся в госсобственности, можно будет отчуждать ИП и юрлицам на возмездной основе без проведения аукциона по рыночной стоимости для осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению на территории сельской местности и (или) на территории малых городских поселений.
На какую деятельность не распространяется указ?
Под президентский указ не подпадают розничная торговля автомобильным топливом,
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С 1 января 2018 года ИП и предприятия смогут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах.
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