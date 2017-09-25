Льготы для работы ИП и предприятий на селе: кто и какие послабления получит по указу президента

С 1 января 2018 года ИП и предприятия смогут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Это предусмотрено президентским указом № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который был сегодня опубликован на национальном правовом интернет-портале.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Натальи Пригодич

Кого коснутся изменения?

ИП и юрлица смогут на льготных условиях осуществлять на селе розничную

торговлю в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, заниматься общественным питанием, оказывать бытовые услуги. Кроме того, для ИП предусмотрены послабления и при работе в общепите или оказании бытовых услуг в малых городских поселениях (поселки городского типа и города со среднегодовой численностью населения от 2 до 10 тысяч человек).

На какой срок предусмотрены льготы?

Работать на льготных условиях ИП и юрлица смогут с 1 января 2018 года. Послабления в работе будут действовать для них до 31 декабря 2022 года.

На каких льготных условиях будут работать ИП и юрлица?

обороты по реализации товаров (работ, услуг) на селе и в малых населенных пунктах освобождаются от налога на добавленную стоимость;

прибыль от реализации товаров (работ, услуг) облагается налогом на прибыль по ставке 6%;

доходы от деятельности, уменьшенные на сумму налоговых вычетов, облагаются подоходным налогом с физлиц по ставке 6%, если получающие их ИП являются плательщиками этого налога;

ставка единого налога за месяц для ИП, являющихся плательщиками этого налога и осуществляющих деятельность на селе или малых населенных пунктах, признаваемую объектом налогообложения единым налогом, составляет одну базовую величину;

освобождаются от налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за

земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Снимут ограничения по торговле алкоголем

ИП при соблюдении других ограничений в области оборота алкогольных напитков, установленных законодательством, вправе осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками в расположенных на территории сельской местности магазинах и (или) павильонах независимо от торговой площади.

Юрлица при соблюдении других ограничений в области оборота алкогольных напитков, установленных законодательством, смогут осуществлять розничную торговлю алкоголем:

в расположенных на территории сельской местности магазинах и (или) павильонах с торговой площадью менее 50 квадратных метров;

с использованием на территории сельской местности автомагазинов независимо от наличия у этого юрлица магазина и (или) павильона, в которых осуществляется розничная торговля алкогольными напитками, при условии соблюдения согласованных с местным исполнительным и распорядительным органом маршрута движения такого автомагазина и ассортиментного перечня товаров.

Торговля сможет обходить антимонопольный ценз

Торговые сети, доля которых в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах районов, в которых расположены принадлежащие им торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает 20%, смогут приобретать, арендовать на территории сельской местности в границах этих районов дополнительную торговую площадь для осуществления розничной торговли или совершать иные действия, направленные на увеличение такой площади.

Помещения предоставят без аукционов

Капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, находящиеся в госсобственности, можно будет отчуждать ИП и юрлицам на возмездной основе без проведения аукциона по рыночной стоимости для осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению на территории сельской местности и (или) на территории малых городских поселений.

На какую деятельность не распространяется указ?

Под президентский указ не подпадают розничная торговля автомобильным топливом,

механическими транспортными средствами, прицепами, ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и камней, а также бытовые услуги по техобслуживанию автомобилей.