В минском торговом центре «Е-Сити» прошла закрытая презентация третьей коллекции бонстиков, которая поступает в продажу 25 сентября. На этот раз герои оказались более реалистичными и среди них есть даже национальный белорусский бонстик. Мы посмотрели на новые игрушки и узнали, как их наличие отражается на продажах в сети магазинов «Евроопт».





На презентации были только приглашенные гости — журналисты и блогеры с детьми. Но при этом особого внимания со стороны посторонних покупателей к мероприятию мы не заметили. Началось оно с выступления победительницы конкурса проекта бонстиков. Школьница Настя из Могилева выиграла от «Евроопта» запись песни. После этого всем зрителям рассказали истории о новых героях, покормили сладким и подарили подарки.

Раньше игрушками-липучками были космические герои с планеты Бонитрон. Теперь это ягоды, овощи и фрукты, которые решили вырастить бонстики. Сейчас среди новых игрушек есть даже липучка-картофелина с поясом в орнаменте и в соломенной шляпе — Потатик.





Практически все игрушки презентовали в виде ростовых кукол — Черри, Бэрри, Лема, Строби и другие были моментально атакованы детьми. Некоторые, правда, сначала испугались, а потом пошли обниматься и проверять на прочность костюмы игрушек.

«Приходилось иногда ради бонстиков что-то докупать»

Спрашиваем у Татьяны, мамы 8-летней Саши, о том, на какие жертвы пришлось идти ради игрушек-липучек.

— Мы собрали две коллекции. Приходилось иногда ради бонстиков что-то докупать, конечно. Запасы туалетной бумаги еще до сих пор лежат. Дети обменивались, собирали повторки, общались по вайберу, но у нас обошлось без истерии. Когда купили второй альбом для бонстиков, то игрушки открывали уже вместе на ходу в магазине — хотелось посмотреть. И интерес у детей еще есть, не заглох.





Неподалеку за продолжением презентации наблюдает Александр с дочкой. Говорит, что первая коллекция бонстиков прошла мимо семьи, а после того как вся группа в садике начала обмениваться игрушками, ребенок тоже увлекся процессом. Последняя же серия с овощами и фруктами Александру нравится потому, что игрушки названы от английских слов.

— В нашей жизни изменилось только то, что мы сменили магазин. Ничего ненужного не покупали, специально мы не делаем каких-то нецелесообразных покупок. Но если чек на 14 рублей, то мы лишнюю шоколадку уже докупаем. Но вот это нытье от ребенка «мне надо это» — это значит, что ты едешь не в «Корону», а в «Евроопт».





Александр говорит, что дочка за это время научилась меняться и договариваться на новые бонстики с ровесниками.

«Например, дай мне два за один или три двойных за один одинарный. Все ради этого», — рассказывает папа.

Как бонстики привлекли 150 тысяч новых покупателей

Представитель пиар-отдела «Евроопта» Татьяна Курбат говорит, что на мероприятие позвали 70 детей и приготовили 100 подарков, но малышей пришло еще больше и всем презентов не хватило. Мы же поинтересовались, как коллекции бонстиков влияют на продажи и последняя ли это серия.

— Дети очень ждут, они постят, репостят. Ажиотаж и спрос на это есть. Понятно, что у такого рода акций есть срок службы, но мы следим за этим, стараемся чувствовать температуру на борту и за бортом.

По словам Курбат, нужно отследить результаты третьей акции и тогда можно говорить о том, сколько будет еще коллекций бонстиков и будут ли они вообще.





— Две предыдущие акции шли по нарастающей. Востребованность второй коллекции с точки зрения количества розданных игрушек была выше. Сейчас мы посмотрим на результаты третьей и будем думать, что делать дальше. Но если что, истории на следующих бонстиков уже есть. Реализуем их или нет — это зависит от того, как люди отнесутся к последней коллекции.

Ажиотаж по бонстикам начался год назад. За время этих акций, как говорит специалист, продажи в магазине выросли примерно на 3%. Кроме того, получилось привлечь новых покупателей.





— У нас есть такой показатель, как прирост по дисконтным картам. За две предыдущие акции мы получили 150 тысяч новых покупателей по дисконтным картам. Это примерно как большой населенный пункт.

Условия для получения новых бонстиков те же, что и раньше: необходимо купить товары на 15 рублей или специальные бонтовары. Продаются также сейчас и «домики» для игрушек по 9,99 и 4,99 рубля. Акция продлится 4 недели — до 22 октября.



