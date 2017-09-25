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Алексис Санчес и еще десять футболистов "Арсенала", которые стоят дороже, чем весь состав БАТЭ

26.09.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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В преддверии встречи БАТЭ с лондонским «Арсеналом», которая пройдет 28 сентября на стадионе «Борисов-Арена», SPORT.TUT.BY решил сопоставить команды в цене. Выяснилось, что эксперты в более чем 30 раз выше оценивают стоимость коллектива Арсена Венгера в сравнении с борисовчанами.

Ресурс Тransfermarkt.de полагает, что весь состав «желто-синих» стоит примерно 16,15 млн евро и в то же время дает больше этой суммы сразу за 11 игроков «пушкарей» в отдельности.


Джек Уилшир (Англия), полузащитник. Трансферная стоимость (по мнению ресурса Тransfermarkt.de) — 18 млн евро. Джек является воспитанником клубной академии «Арсенала». Минувшим летом он мог оказаться в итальянской «Сампдории», которая предлагала за игрока 7 млн евро. Лондонцы же настаивали на 10 млн. Фото: Reuters

Тео Уолкотт (Англия), нападающий. Трансферная стоимость — 20 млн евро. В 2006 году в день своего семнадцатилетия Тео перешел из «Саутгемптона» в «Арсенал» за 5 млн фунтов стерлингов и еще успел застать в новой команде белоруса Александра Глеба (на фото — слева). Фото: Reuters

Лоран Косельни (Франция), защитник. Трансферная стоимость — 22 млн евро. Лоран выступает за «канониров» с 2010 года. «Пушкари» купили игрока у французского «Лорьяна» за 10 млн евро. Фото: Reuters

Оливье Жиру (Франция), нападающий. Трансферная стоимость — 22 млн евро. По сообщениям СМИ, его переход из французского «Монпелье» в 2012 году обошелся «Арсеналу» в сумму от 12 до 16 млн евро. Фото: Reuters

Шкодран Мустафи (Германия), защитник. Трансферная стоимость — 30 млн евро. Шкодран находится на пятом месте с списке самых дорогих покупок «Арсенала». Испанская «Валенсия» выручала на продаже игрока 41 млн евро. Фото: Reuters

Эктор Бельерин (Испания), защитник. Трансферная стоимость — 30 млн евро. В 2011 году Эктор приехал в Лондон из академии «Барселоны». Фото: Reuters

Гранит Джака (Швейцария), полузащитник. Трансферная стоимость — 35 млн евро. Забрать Гранита из менхенгладбахской «Боруссии» стоило «Арсеналу» 45 млн евро. «Пушкари» оформили покупку летом 2016 года. Фото: Reuters

Аарон Рэмзи (Уэльс), полузащитник. Трансферная стоимость — 35 млн евро. В 2008 году «Арсенал» отдал воспитавшему игрока клубу «Кардифф Сити» 4,8 млн фунтов стерлингов. Фото: Reuters

Месут Озил (Германия), полузащитник. Трансферная стоимость — 50 млн евро. Лондонцам пришлось сильно потратиться (47 млн долларов), чтобы заполучить в 2013 году Месута, выступавшего за мадридский «Реал». Фото: Reuters

Александр Ляказетт (Франция), нападающий. Трансферная стоимость — 50 млн евро. Трансфер Александра, оформленный в минувшее межсезонье, считается самым дорогим для «Арсенала» — 60 млн евро. Фото: Reuters

Алексис Санчес (Чили), нападающий. Трансферная стоимость — 65 млн евро. «Барселона» выручала на продаже игрока в «Арсенал» 42,5 млн евро. Фото: Reuters
 
 
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Эксперты в более чем 30 раз выше оценивают стоимость коллектива Арсена Венгера в сравнении с борисовчанами.

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